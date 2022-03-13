Шмигаль розповів, яка ситуація з пенсіями і субсидіями у березні

Пенсійний фонд уже спрямував банкам та «Укрпошті» гроші для виплат пенсій

Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошових соціальних допомог, запевнив Шмигаль

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та «Укрпошті» 38,3 млрд грн, необхідних для виплат пенсій цього місяця. Про це він заявив у відеозверненні.

«Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та «Укрпошті« 38,3 млрд грн. Це вся сума коштів, необхідна для виплат пенсій цього місяця», - сказав Шмигаль.

За його словами, Мінсоцполітики забезпечує виплату всіх призначених людям субсидій, пільг та грошових соціальних допомог.

Також автоматично подовжуються пільги, допомоги, субсидії.

«Запрацювали спеціальні механізми отримання пенсій та соціальних грошових допомог для тих, хто евакуювався - через грошові перекази», - сказав він.

Як відомо, Пенсійний фонд України розпочав підготовку документів на виплату пенсій за березень 2022 року.

Нагадаємо, нарахування пенсій та соціальних допомог успішно завершені в усіх регіонах. Вони розпочнуться з 7 березня.

До слова, створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу.

Також українці можуть отримати психологічну допомогу цілодобово онлайн.

Крім того, уряд відкрив «гарячу лінію» для гуманітарних питань. За номером 1545 можна дізнатись інформацію про евакуацію, пенсії та ліки.