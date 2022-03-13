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    Росія хоче послати білоруських військових на війну в Україну у своїй формі

    Білорусів умовляють одягнути форму РФ та йти воювати - Данілов - Росія хоче послати білоруських військових на війну в Україну у своїй формі
    Білорусів умовляють одягнути форму РФ та йти воювати - Данілов
    фото: LB.ua

    Українська армія готова дати жорстку відповідь, якщо деякі білоруси все ж погодяться на задум Росії

    Росія розробляє спецоперацію, якою хоче змусити білорусів воювати проти України. РФ планує перевдягнути білоруських військових у форму РФ і відправити на бойові дії. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в прямому ефірі спільного телемарафону UA разом на українських телеканалах.

    Данілов вкотре підкреслив, що частина білоруських військових категорично відмовляється воювати проти України. Саме тому Росія розробляє спецоперацію, як їх все ж змусити піти на війну.

    «Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація РФ. Вони сьогодні мають велике бажання одягнути форму РФ на білоруських військових. Частина з них відмовляється воювати проти нашої країни. Але зараз ФСБ РФ і ті спецслужби, які там є на території, вмовляють білорусів перевдягнутися в російську форму і по російських лекалах заходити на нашу територію», – сказав Данілов.

    Данілов наголосив, що українська армія готова дати жорстку відповідь, якщо деякі білоруси все ж погодяться на спецоперацію Росії.

    «І я попереджаю: якщо ми тут будемо знаходити білорусів, вони будуть мати таку ж відсіч, як сьогодні мають росіяни разом із чеченцями», – сказав він.

    Нагадаємо, білорусів змушують здавати кров для порятунку поранених в Україні рашистів.

    Як відомо, морги в Білорусі переповнені тілами рашистів, трупи звозять «Уралами».

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    Теги: Росія ФСБ РНБО армія Олексій Данілов
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    Росія хоче послати білоруських військових на війну в Україну у своїй формі