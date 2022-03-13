На Запоріжжі українські військові знищили 200 одиниць ворожої техніки

Штаб окупантів під Мелітополем теж знищено

У Запорізькій області українські військові знищили 200 одиниць ворожої техніки, яку вони накопичували під Мелітополем. Про це повідомив радник очільника Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Геращенко повідомив, що техніку окупантів знищили під Василівкою.

«Є гарна новина для гарного сну: 2,5 години тому під Василівкою (Запорізька область) вся техніка росіян, яку вони накопичували під Мелітополем (близько 200 машин) була вщент розбита нашою артилерією!», – написав Геращенко.

Він також додав, що штаб окупантів під Мелітополем теж знищено.

«І штаб із начальством орків під Мелітополем, над яким мучилися два дні, теж рознесли. Разом до перемоги», – зазначив радник глави МВС.

Цю інформацію підтвердив голова Миколаївської ОДА Кім, і сказав, що це найкращий подарунок на його день народження.

Нагадаємо, 11 березня українські зенітні ракетні підрозділи Бук-М1 та С-300 вразили чотири гелікоптери окупантів і один безпілотник «Форпост». Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

Українські бомбардувальники Су-24м, штурмовики Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації виконали до десяти нальотів на колони ворожої техніки.

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