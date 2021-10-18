МОЗ запровадить «підйомні» для медиків

Крім того, за планами МОЗ, з нового року медики отримуватимуть вищі зарплати

На виплати лікарям передбачили 100 млн грн у проєкті бюджету

Міністерство охорони здоров’я планує запровадити так звані «підйомні» для медичних працівників, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода очільник МОЗ Віктор Ляшко.

«Зараз ми ще запланували, як мінімум 100 мільйонів гривень в бюджеті на наступний рік для того, щоб запровадити так звані «підйомні» для медичних працівників. Коли обладнання з’явилося, а немає спеціаліста, а спеціаліст є десь поруч, там, де не може працювати, не працює або у нього конкуренція, то ми запропонуємо переїхати в цей населений пункт і оплатимо підйомні, які будуть допомагати йому влаштувати свій побут у тому новому населеному пункті, де він приступить до роботи», – сказав міністр.

Він також повідомив, що, за планами МОЗ, з нового року медики отримуватимуть вищі зарплати: від 13 500 гривень – для середнього медичного персоналу і від 20 тисяч гривень – для лікарів.

Нагадаємо, питання про скасування маскового режиму в країні може бути піднято лише після вакцинації від коронавірусу абсолютної більшості населення України.

Як відомо, із 21 жовтня жителі «червоної» зони не зможуть їздити автобусами, поїздами і літати літаками до інших регіонів без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від Covid-19.

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