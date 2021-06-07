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    Covid-19 в Україні: усі області перебувають в одній карантинній зоні

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    Covid-19 в Україні: усі області перебувають в одній карантинній зоні
    Фото: з відкритих джерел

    У жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу

    Станом на 7 червня в Україні всі регіони та місто Київ знаходяться на жовтому рівні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

    Згідно з інформацією міністерства, в жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу та показник зайнятості ліжок з киснем.

    У Києві станом на 6 червня рівень госпіталізацій складає 15,3 при показнику 60 на 100 тис. населення, рівень завантаженості ліжок з киснем – 7,4% при граничному показнику 65%.

    Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

    Зелений рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо: 1) захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів менше 50% епідемічного порогу; 2) коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 (методом ПЛР та з визначення антигену Sars-CoV-2) – менше 5%.

    Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

    Помаранчевий - попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

    Червоний рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників.

    Червоний рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин. Рішення комісії набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення. Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.

    Нагадаємо, в Україні виявили 535 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень виявили в Києві, Миколаївській та Київській областях.

    Теги: хвороби коронавірус
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    Covid-19 в Україні: усі області перебувають в одній карантинній зоні