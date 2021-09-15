Вчені з'ясували причину важкого перебігу коронавірусної хвороби

Нове відкриття вчергове наголошує на необхідності вакцинації

Причина важкого перебігу коронавірусної хвороби у деяких паціентів – підвищений рівень вироблення аутоантитіл, що діють проти тканин людини. Такого висновку дійшли американські та німецькі вчені, чию статтю опубліковано в журналі Nature Communications.

Фахівці з Марбурзького, Пенсильванського та Стенфордського університетів вивчили зразки крові, зібрані з березня до квітня 2020 року у 147 пацієнтів. Дослідники вимірювали рівень антитіл, що виробляються проти вірусу, аутоантитіл і аутоантитіл проти цитокінів – сигнальних молекул, що виробляються клітинами імунної системи.

У понад 60% госпіталізованих з Covid-19 виявили антицитокінові аутоантитіла (в контрольній групі цей показник складав 15%). На думку дослідників, причиною цього може бути перевантаження імунної системи вірусом. Крім того, утворення аутоантитіл може відбуватися в результаті впливу вірусних білків, які нагадують власні білки організму хворого.

Для близько 50% пацієнтів були доступні зразки крові, взяті в різні дні, включаючи перший день госпіталізації, що дозволило проаналізувати динаміку вироблення антитіл.

«За тиждень після госпіталізації близько 20% пацієнтів виробили нові антитіла до власних тканин», – зазначив один із дослідників, професор Стенфордської школи медицини Пол Утц. За словами вченого, рівень аутоантитіл був співставний із аутоімунними захворюваннями.

Дослідники відзначають, що їх відкриття наголошує на необхідності вакцинації – при ній імунна система піддається впливу лише одного S-білка вірусу, і можливість помилок при виробленні імунної відповіді зведена до нуля.

Нагадаємо, раніше науковці назвали несподівану причину захворювання на коронавірус.

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