Очільник МОЗ назвав кількість людей, яких врятувала вакцинація

Зараз вакцинація щодня рятує від смерті 100-200 українців

Фахівці Міністерства охорони здоров’я підрахували, що за чотири місяці вакцинація від коронавірусу врятувала близько 2,5 тисячі життів. Такі дані озвучив голова відомства Віктор Ляшко в ході години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Фактор вакцинації за останні 4 місяці в Україні врятував 2,5 тис. життів, а це розмір населення міста Батурин в Чернігівській області», – сказав він.

За його словами, тільки вчора вакцинація врятувала 181 життя. Він стверджує, що без вакцинації вчора кількість померлих від коронавірусу склала б 795, а 20 жовтня – 707 осіб, але вакцинація врятувала 161 життя, а 19 жовтня померли від Covid-19 495 українців, без вакцинації ця кількість збільшилася б до 638 осіб, тобто врятовані ще 143 життя.

Також Ляшко повідомив, що до кінця року Україна отримає 16 млн доз вакцин. Також є гарантії поставок на наступні два роки.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зробили рекордні 270 тисяч щеплень. Темпи вакцинації прискорилися після того, як влада заборонила проїзд по Україні невакцинованим.

Нагадуємо, що в Україні 95% госпіталізованих з Covid-19 минулого тижня – не вакцинувалися від коронавірусу. Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете на сайті чи у додатку helsi.me у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Графіка МОЗ

Варто знати, що в Україні з 25 жовтня може бути сім «червоних» зон. Київ на межі «почервоніння».

Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає останній тиждень. Лікарні не встигають відкривати нові ліжкомісця для хворих. Кілька діб поспіль в Україні фіксуються також нові антирекорди: лише за вчора ми маємо 23 тисячі нових хворих та понад 600 смертей.

Якщо подивитись статистику, то виявляється, що кожен 600-й українець вже помер від Covid-19.

Крім того, названі головні причини смерті українців у жовтні.

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