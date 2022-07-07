Лавров приїхав на G20, але міністри влаштували йому бойкот

До G20 входять західні країни, які звинуватили Москву у військових злочинах в Україні

Лавров прибув на Балі і планував зустрітися з декількома колегами з G20

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров прилетів в Індонезію на зустріч міністрів закордонних справ G20. Утім рашистському політику не усі були раді на зустрічі. Про це пише The Guardian.

Лавров прибув на Балі і планував зустрітися з декількома колегами з G20 на саміті, повідомило російське пропагандистське агентство, але міністри, включаючи Бербок та держсекретаря США Ентоні Блінкена, виключили можливість спілкування з Лавровим.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росії не можна дозволити використовувати зустріч G20 як платформу, враховуючи її агресію в Україні.

«В інтересах усіх нас – забезпечити повагу та дотримання міжнародного права. Це спільний знаменник», – йдеться у заяві Бербок.

До G20 входять західні країни, які звинуватили Москву у військових злочинах в Україні та запровадили санкції, а також такі країни, як Китай, Індонезія, Індія та Південна Африка, які були більш стриманими у своїй відповіді.

Деякі офіційні особи з Європи та Сполучених Штатів підкреслили, що саміт на Балі не буде «звичайною справою», а речник міністра закордонних справ Німеччини сказав, що країни G7 координуватимуть свою відповідь Лаврову на Балі.

Як повідомлялося, Джонсон закликав учасників G20 не бойкотувати саміт, якщо туди приїде Путін.

Також президент Індонезії і голова G20 Джоко Відодо виключив особисту присутність російського диктатора Володимира Путіна на саміті «Великої двадцятки».

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Індонезії Джоко Відодо, який є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь на саміті «Великої двадцятки» в Індонезії та сподівається, що він пройде без участі Росії.