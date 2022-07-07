Росіяни масово скуповують авіаквитки до трьох європейських країн
Найпопулярнішим напрямом стала Фінляндія
Після оголошених санкцій та приєднання до НАТО ще двох країн, росіяни масово зацікавилися поїздками за трьома закордонними напрямками. Зокрема жителі країни-агресорки активно кинулися шукати авіаквитки до Фінляндії, Естонії та Литви. Про це повідомляють рашистські ЗМІ з посиланням на результати дослідження сервісу OneTwoTrip.
Згідно з отриманими даними, найпопулярнішим напрямом стала Фінляндія – інтерес до перельотів до європейської країни зріс майже вдвічі (на 94 відсотки). На другому та третьому місцях – Естонія та Литва, куди частка пошукових запитів збільшилася на 65% та 52% відповідно.
При цьому уточнюється, що значне зростання кількості запитів на перельоти до Фінляндії відбулося 4 липня на 75% порівняно з попереднім днем. 5 числа інтерес дещо спав, проте залишався підвищеним на 38 відсотків. В Естонію 4 липня шукали квитки на 115% частіше, ніж на добу раніше, а 5 числа – на 51%. У Литву 4 липня показник також зріс на 30% порівняно з попереднім днем.
Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.
Нагадаємо, Росія посипала новими погрозами на заяву Литви про перекриття транзиту російських вантажів до Калінінградської області.