Росіяни масово скуповують авіаквитки до трьох європейських країн

В Естонію 4 липня шукали квитки на 115% частіше, ніж на добу раніше

Найпопулярнішим напрямом стала Фінляндія

Після оголошених санкцій та приєднання до НАТО ще двох країн, росіяни масово зацікавилися поїздками за трьома закордонними напрямками. Зокрема жителі країни-агресорки активно кинулися шукати авіаквитки до Фінляндії, Естонії та Литви. Про це повідомляють рашистські ЗМІ з посиланням на результати дослідження сервісу OneTwoTrip.

Згідно з отриманими даними, найпопулярнішим напрямом стала Фінляндія – інтерес до перельотів до європейської країни зріс майже вдвічі (на 94 відсотки). На другому та третьому місцях – Естонія та Литва, куди частка пошукових запитів збільшилася на 65% та 52% відповідно.

При цьому уточнюється, що значне зростання кількості запитів на перельоти до Фінляндії відбулося 4 липня на 75% порівняно з попереднім днем. 5 числа інтерес дещо спав, проте залишався підвищеним на 38 відсотків. В Естонію 4 липня шукали квитки на 115% частіше, ніж на добу раніше, а 5 числа – на 51%. У Литву 4 липня показник також зріс на 30% порівняно з попереднім днем.

Як повідомлялося, Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.