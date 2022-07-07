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    Політика

    Шольц задумався про купівлю «Залізного купола» для Німеччини – ЗМІ

    Система розрахована на сценарій атаки з відстані близько&nbsp;70 км - Шольц задумався про купівлю «Залізного купола» для Німеччини – ЗМІ
    Система розрахована на сценарій атаки з відстані близько 70 км
    фото: wikipedia

    Шольц ініціював створення спеціального фонду на 100 млрд євро для модернізації армії ФРН

    Канцлер Німеччини Олаф Шольц розглядає можливість закупівлі протиракетної системи «Залізний купол». Про це повідомляє Bild.

    Журналісти зазначили, що Шольц ініціював створення спеціального фонду на 100 млрд євро для модернізації армії ФРН. Однак у «Залізного купола» є недоліки для Німеччини: система розрахована на сценарій атаки з відстані близько 70 км, це означає, що агресор має бути вже у ФРН.

    Водночас є альтернативна система Arrow 3 (Стріла-3). Цю гіперзвукову ракету розробляють США та Ізраїль. Виробник зазначає, що комплекс зможе перехопити ядерну ракету з відривом до 2000 км, навіть поза атмосферою у космосі.

    Нагадаємо, раніше Шольц заявив Німеччина планує поставляти Україні найсучасніше озброєння. Тому швидкість поставок не така потужна.

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна Україна озброєння окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Шольц задумався про купівлю «Залізного купола» для Німеччини – ЗМІ