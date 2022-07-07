Шольц задумався про купівлю «Залізного купола» для Німеччини – ЗМІ
Шольц ініціював створення спеціального фонду на 100 млрд євро для модернізації армії ФРН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц розглядає можливість закупівлі протиракетної системи «Залізний купол». Про це повідомляє Bild.
Журналісти зазначили, що Шольц ініціював створення спеціального фонду на 100 млрд євро для модернізації армії ФРН. Однак у «Залізного купола» є недоліки для Німеччини: система розрахована на сценарій атаки з відстані близько
Водночас є альтернативна система Arrow 3 (Стріла-3). Цю гіперзвукову ракету розробляють США та Ізраїль. Виробник зазначає, що комплекс зможе перехопити ядерну ракету з відривом до
Нагадаємо, раніше Шольц заявив Німеччина планує поставляти Україні найсучасніше озброєння. Тому швидкість поставок не така потужна.