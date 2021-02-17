Спалах гепатиту в дитячому будинку на Одещині: лікарі назвали ймовірне джерело зараження

Мати-опікун та 15 дітей два місяці орендували будинок у Єгипті

Фахівці лабораторного центру вважають, що діти та їх опікунка дитбудинку сімейного типу в Роздільній заразилися на гепатит у Єгипті.

Про це йдеться у повідомленні Одеського обласного лабораторного центру.

Станом на 16 лютого у сімейному дитбудинку в Роздільній на вірусний гепатит А захворіли 15 дітей та мати – опікун.

«У всіх хворих перебіг захворювання легкий. До інфекційного відділення госпіталізовано лише трьох хворих, вони вже виписані зі стаціонару у задовільному стані. Всі захворілі під наглядом сімейних лікарів», – кажуть у лабораторному центрі

Медики вже обстежили 10 контактних осіб, зокрема бабусю та дідуся, педагогів. Триває обстеження школярів.

Перевірено 33 проби із зовнішнього середовища, зокрема вода. Результати негативні.

«Можна припустити, що зараження відбулось за межами вогнища. Напередодні захворювання сім’я відпочивала у Єгипті протягом двох місяців (20 жовтня – 29 грудня), винаймали приватний будинок, водопостачання будинку від технічного водогону. Продукти купували на ринку. Перший випадок захворювання було зареєстровано 23 січня, тобто в межах інкубаційного періоду, який при вірусному гепатиті триває 35 днів», – зазначають лікарі.

У Роздільній епідемічна ситуація з гепатиту А благополучна, останній випадок був у квітні 2020 року.

Нагадаємо, у місті Роздільна, що на Одещині, у приватному будинку стався спалах гепатиту A у 15 дітей, з яких 14 взяті під опіку.

Як повідомлялося, в Україні затвердили стандарти лікування вірусних гепатитів B та С.