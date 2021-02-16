«Випий 40 таблеток і подивись, що буде». Поліція розкрила деталі смерті семикласниці на Київщині

Дві семикласниці під Києвом отруїлися після челенджу в ТікТок

Дівчата подивились відео на TikTok та випили по 40 таблеток дротаверину

У Боярці, що на Київщині, в академічному ліцеї «Гармонія» 16 лютого дві учениці сьомого класу випили по 40 таблеток дротаверину, внаслідок чого одна з дівчат померла. Друга дитина перебуває в лікарні в середньо стабільному стані.

Про таке нам повідомили у пресслужбі поліції Київщини. Там уточнили, що діти випили 40 таблеток дротаверину, який входить до складу «Но-шпи».

«Вони надивилися відео в TikTok на кшталт: «Випий 40 таблеток і подивись, що буде», – повідомили в поліції.

Там додали, що життю госпіталізованої дитини зараз нічого не загрожує. На місці події працюють кіберполіцейські, ювенальні поліцейські та слідчі.

У пресслужбі Київської облдержадміністрації зазначили, що навчальний заклад підпорядковується Боярській територіальній громаді Фастівського району. Голова КОДА Василь Володін дав доручення профільним службам провести термінове розслідування цього випадку.

Раніше вдень Главком писав про цю трагедію, однак на той час не було відомо, чим отруїлися школярки.

Нагадаємо, в понеділок, 15 лютого, 13-річна дівчинка впала з балкона 14 поверху на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як писав «Главком», з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.

Також 16 лютого у Києві в Парку партизанської слави було виявлено тіло мертвої дівчини.