На Одещині у дитячому будинку сімейного типу виявили спалах гепатиту
На гепатит A захворіло 15 дітей і один дорослий
У місті Роздільна, що на Одещині, у приватному будинку стався спалах гепатиту A у 15 дітей, з яких 14 взяті під опіку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Так, 13 лютого у місті Роздільна по вулиці Лисенка, 2А в приватному житловому будинку підтверджено захворювання на вірусний гепатит A у 16 осіб, з них 15 дітей (1 дитина усиновлена, 14 дітей взяті під опіку).
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
За даними видання «Думская», троє інфікованих госпіталізовані в інфекційне відділення місцевої райлікарні. Хвороба у них протікає в легкій формі.
Першого пацієнта з гепатитом виявили ще 21 січня. Після цього фахівці лабораторного центру взяли аналізи у хворих та осіб, які з ними контактували, а також перевірили умови проживання в будинку.
«Перевірили стан питної води. Найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї. Але за всіма показниками вода в нормі, тому причина захворювання поки не встановлена», – розповів виданню головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.
Як повідомлялося, в Україні затвердили стандарти лікування вірусних гепатитів B та С.
Нагадаємо, у 2020 році у МОЗ порахували, що вірусним гепатитом B і С інфіковано близько 2 млн українців. Вберегтися від гепатиту B можна завдяки вакцинації. Вакцини проти гепатиту C не існує.