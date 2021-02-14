На Одещині у дитячому будинку сімейного типу виявили спалах гепатиту

На гепатит A захворіло 15 дітей і один дорослий

У місті Роздільна, що на Одещині, у приватному будинку стався спалах гепатиту A у 15 дітей, з яких 14 взяті під опіку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, 13 лютого у місті Роздільна по вулиці Лисенка, 2А в приватному житловому будинку підтверджено захворювання на вірусний гепатит A у 16 осіб, з них 15 дітей (1 дитина усиновлена, 14 дітей взяті під опіку).

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

За даними видання «Думская», троє інфікованих госпіталізовані в інфекційне відділення місцевої райлікарні. Хвороба у них протікає в легкій формі.

Першого пацієнта з гепатитом виявили ще 21 січня. Після цього фахівці лабораторного центру взяли аналізи у хворих та осіб, які з ними контактували, а також перевірили умови проживання в будинку.

«Перевірили стан питної води. Найчастіше спалахи гепатиту починаються через неї. Але за всіма показниками вода в нормі, тому причина захворювання поки не встановлена», – розповів виданню головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

Як повідомлялося, в Україні затвердили стандарти лікування вірусних гепатитів B та С.

За новими стандартами, значно зменшуються витрати пацієнта на діагностику. Раніше необхідно було зробити низку коштовних специфічних аналізів для того, щоб лікар міг призначити схему лікування. Відповідно до нових стандартів – лікар-куратор може призначати препарати відразу після підтвердження діагнозу з мінімально необхідним обсягом додаткових обстежень.

Нагадаємо, у 2020 році у МОЗ порахували, що вірусним гепатитом B і С інфіковано близько 2 млн українців. Вберегтися від гепатиту B можна завдяки вакцинації. Вакцини проти гепатиту C не існує.