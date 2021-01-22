Лікування гепатитів В та С стане більш доступним: МОЗ оновив стандарти

Нові стандарти лікування можуть скоротити витрати пацієнтів на аналізи

Міністерство охорони здоров’я затвердило стандарти лікування вірусних гепатитів В і С та спростило алгоритми діагностики й лікування для пацієнтів.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«Лікування пацієнтів з вірусним гепатитом С без додаткових ускладнень, відповідно до стандартів, зможе здійснювати будь-який лікар, який пройшов відповідне навчання, що значно наблизить послуги до пацієнта. Адже саме обтяжливість маршруту пацієнта, великий фінансовий тягар, повʼязаний з обстеженнями, і є тим ключовим фактором, унаслідок якого люди не звертаються вчасно за лікуванням», – зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, нові стандарти зменшують витрати пацієнта на діагностику, оскільки раніше необхідно було зробити низку дорогих специфічних аналізів для того, щоб лікар міг призначити схему лікування. Нові стандарти передбачають, що лікар-куратор може призначати препарати відразу після підтвердження діагнозу з мінімально необхідним обсягом додаткових обстежень.

Крім того, у стандартах зроблено акцент на заходах з попередження інфікування та чітко визначено перелік осіб, яким рекомендоване тестування на вірусні гепатити. Підкреслюється, що кожна людина має хоча б раз у житті пройти обстеження на вірусний гепатит, а якщо є фактори ризику, то необхідно тестуватися регулярно.

Іще торік у МОЗ порахували, що вірусним гепатитом В і С інфіковано близько 2 млн українців. Вберегтися від гепатиту В можна завдяки вакцинації. Вакцини проти гепатиту С не існує.

Гепатит – це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного походження. Гепатити B і C – два основних типи вірусного гепатиту. ВГВ і ВГС є причиною 96% всіх випадків смертей, зумовлених гепатитами.