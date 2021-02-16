Трагедія в ліцеї на Київщині: дві учениці отруїлися невідомою речовиною

Одна школярка знаходиться в лікарні у стані середньо важкості

Одна школярка внаслідок отруєння померла

Сьогодні, 16 лютого, у Боярці в академічному ліцеї «Гармонія», який підпорядковується Боярській територіальній громаді Фастівського району, сталась трагедія. Згідно з оперативними даними, дві учениці сьомого класу вжили невідомі речовини, внаслідок чого отруїлись. Про це повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

Одну дівчинку не вдалось врятувати. Натомість друга школярка знаходиться в лікарні в стані середньо стабільному.

У зв’язку з цим голова Київської облдержадміністрації Василь Володін дав доручення профільним службам провести термінове розслідування трагічного випадку.

«Висловлюю щирі слова співчуття батькам постраждалих школярок. Це жахлива трагедія, яка сколихнула Київщину. Дав усім профільним службам доручення як можна швидше з’ясувати всі обставини справи. На місці події вже почала працювати поліція», – наголосив Володін.

Нагадаємо, в понеділок, 15 лютого, 13-річна дівчинка впала з балкона 14 поверху на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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