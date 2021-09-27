Степанов назвав середню ціну дози вакцини для українців

Степанов пояснив, що НАБУ закрило справу про нібито завищену вартість вакцин, не знайшовши порушень у діях МОЗ

Звільнений міністр прокоментував справу, яку відкривало НАБУ через начебто завищену вартість вакцин

Середня вартість однієї дози вакцини, що Україна отримувала за прямими контрактами, складає $7,52. Таку цифру озвучив колишній керівник МОЗ України Максим Степанов в інтерв’ю «Главкому».

Степанов підкреслив, що це одна з найнижчих закупівельних у Європі. При цьому, єдиною ціною конкретного виробника, про яку міністерство домовлялося, була ціна вакцин компанії Sinovac (препарат CoronaVac). Вакцину ж Moderna держава отримала безкоштовно за програмою Covax.

Відповідаючи на питання, чим закінчилася історія із відкриттям НАБУ справи через нібито завищену вартість вакцин CoronaVac, які закуповувала Україна, Степанов пояснив, що згодом правоохоронний орган закрив її.

«Національне антикорупційне бюро, як і будь-який правовий орган, відкриває справу, якщо є заява. Так побудовано законодавство. Порушує та розслідує. Вони відкрили, була відповідна заява директора ДП «Медичні закупівлі» Арсена Жумаділова. Подивилися, розібралися, що там навіть теоретично не могло бути порушень, і закрили», – пояснив ексміністр.

Степанов додав, що міністерство тоді продовжило домовлятися з компанією Sinovac про збільшення поставок цієї вакцини, і вже новий міністр підписав відповідну угоду.

Також ексміністр охорони здоров’я висунув припущення, навіщо директор «Медичних закупівель» тоді писав заяву до НАБУ.

«Він розумів, що провалив централізовану закупівлю лікарських засобів, понад 25% від передбаченої потреби не придбав у 2020 році. Можливо, написанням заяв він намагався захистити себе від потенційного звільнення з посади. Але це його моральні якості, які мені не цікаві», – зазначив Степанов.

Як повідомлялося раніше, Україна була змушена закуповувати вакцину Coronavac за ціною понад $17 за дозу при тому, що у світі ціна на препарат на той момент коливалася від $2 до $5 залежно від країни. За словами Степанова, вся справа була у термінах постачання необхідної партії вакцини.