Україна отримала понад 188 тисяч доз вакцини від Pfizer

Нова партія вакцин призначена для використання у центрах масової вакцинації та для організованих колективів

Вакцину надав уряд США через ініціативу Covax

ЮНІСЕФ доставив в Україну 188 370 доз вакцини Comirnaty від Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Вакцина надійшла до нашої країни у суботу, 28 серпня, повідомили у пресслужбі МОЗ.

Ці дози разом із розчинником для розведення вакцини Україні надав уряд США через ініціативу Covax.

Нова партія вакцин призначена для використання у центрах масової вакцинації та для організованих колективів.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин з цієї поставки в рамках Covax, із дотриманням відповідного холодового ланцюга, в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID через проєкт SAFEMed.

Голова Бюро ВООЗ в Україні д-р Ярно Хабіхт зазначив, що зараз Україна робить більш ніж 1 мільйон щеплень на тиждень, що дуже обнадійливо.

У липні ЮНІСЕФ доставив 2000040 доз вакцини від Moderna. Загалом, на цей момент в Україну у межах Covax було доставлено 4325910 доз вакцин різних виробників: Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

На початку серпня ЮНІСЕФ також підтримав доставку 509400 доз вакцини AstraZeneca, наданих урядом Данії.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину. Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Також за минулу добу госпіталізовано – 772 особи, летальних випадків – 34, одужало – 685 осіб.