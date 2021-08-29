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    Україна отримала понад 188 тисяч доз вакцини від Pfizer

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    Нова партія вакцин призначена для використання у&nbsp;центрах масової вакцинації та для організованих колективів - Україна отримала понад 188 тисяч доз вакцини від Pfizer

    Нова партія вакцин призначена для використання у центрах масової вакцинації та для організованих колективів

    Фото пресслужби МОЗ

    Вакцину надав уряд США через ініціативу Covax

    ЮНІСЕФ доставив в Україну 188 370 доз вакцини Comirnaty від Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Вакцина надійшла до нашої країни у суботу, 28 серпня, повідомили у пресслужбі МОЗ.

    Ці дози разом із розчинником для розведення вакцини Україні надав уряд США через ініціативу Covax.

    Нова партія вакцин призначена для використання у центрах масової вакцинації та для організованих колективів.

    Зберігання й логістику мРНК-вакцин з цієї поставки в рамках Covax, із дотриманням відповідного холодового ланцюга, в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID через проєкт SAFEMed.

    Голова Бюро ВООЗ в Україні д-р Ярно Хабіхт зазначив, що зараз Україна робить більш ніж 1 мільйон щеплень на тиждень, що дуже обнадійливо.

    У липні ЮНІСЕФ доставив 2000040 доз вакцини від Moderna. Загалом, на цей момент в Україну у межах Covax було доставлено 4325910 доз вакцин різних виробників: Pfizer, Moderna та AstraZeneca.
    На початку серпня ЮНІСЕФ також підтримав доставку 509400 доз вакцини AstraZeneca, наданих урядом Данії.

    Як повідомлялося, за минулу добу в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину. Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації.

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Також за минулу добу госпіталізовано – 772 особи, летальних випадків – 34, одужало – 685 осіб.

    Теги: США Україна щеплення уряд ВООЗ коронавірус
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    Україна отримала понад 188 тисяч доз вакцини від Pfizer