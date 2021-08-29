Україна отримала понад 188 тисяч доз вакцини від Pfizer
Нова партія вакцин призначена для використання у центрах масової вакцинації та для організованих колективів
Вакцину надав уряд США через ініціативу Covax
ЮНІСЕФ доставив в Україну 188 370 доз вакцини Comirnaty від Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Вакцина надійшла до нашої країни у суботу, 28 серпня, повідомили у пресслужбі МОЗ.
Ці дози разом із розчинником для розведення вакцини Україні надав уряд США через ініціативу Covax.
Нова партія вакцин призначена для використання у центрах масової вакцинації та для організованих колективів.
Зберігання й логістику мРНК-вакцин з цієї поставки в рамках Covax, із дотриманням відповідного холодового ланцюга, в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID через проєкт SAFEMed.
Голова Бюро ВООЗ в Україні д-р Ярно Хабіхт зазначив, що зараз Україна робить більш ніж 1 мільйон щеплень на тиждень, що дуже обнадійливо.
Як повідомлялося, за минулу добу в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину. Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Також за минулу добу госпіталізовано – 772 особи, летальних випадків – 34, одужало – 685 осіб.