Супрун розповіла, що робити у разі отримання повідомлення про мінування медзакладу



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У вівторок правоохоронці отримали повідомлення про замінування 337 об'єктів в різних містах України

Супрун підкреслила, що повідомлення про замінування становлять серйозну небезпеку для медзакладів

Коли надходить повідомлення про мінування медзакладів, треба подзвонити 101, 102 або на гарячу лінію СБУ, зберігати спокій і піти у безпечне місце.

Відповідні поради надала у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

У разі отримання повідомлення у вигляді СМС або на електронну пошту:

не видаляйте та не відповідайте на електронний лист чи повідомлення;

якщо надіслано електронною поштою, запишіть адресу;

якщо надіслано через соціальні мережі, занотуйте ім’я чи назву аккаунта;

негайно зателефонуйте за номером 101, 102 або на гарячу лінію Служби безпеки

дотримуйтеся вказівок, що вам нададуть.

Якщо оголошено евакуацію, треба:

зберігати спокій та не панікувати;

взяти з собою документи, гроші, цінності (у разі необхідності ліки);

відключити всі електричні прилади;

замкнути приміщення та вийти у безпечне місце.

Супрун підкреслила, що повідомлення про замінування становлять серйозну небезпеку для медзакладів.

«Через них скасовуються операції та важливі процедури, евакуйовуються пацієнти та медичний персонал лікарні, робота медзакладу фактично блокується на невизначений час. Як наслідок - операції та життєво важливі процедури потрібно переносити, зростає навантаження на медичних працівників, виникають серйозні перебої в роботі, а під загрозою опиняється здоров’я та життя пацієнтів», - йдеться у повідомленні.

В.о. міністра стверджує, що «системність та регулярність свідчить про те, що це не відбувається через чиєсь бажання невдало пожартувати чи розважитися; натомість виглядає, наче відбувається перевірка спроможності державних служб реагувати на такі виклики».

Як відомо, у вівторок правоохоронці отримали 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об'єктів в різних містах України.

Напередодні повідомлялося, що на Рівненщині «замінували» АЕС та університет.

Нагадаємо, за мінування Запорізької АЕС «мінувальнику» загрожує до шести років ув’язнення.

До слова, 10 червня у Львові замінували більше десяти об'єктів.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 червня, Києвом знову прокотилася хвиля мінувань. Цього разу невідомі повідомили про мінування держустанов, станцій метро і супермаркету.

Також нагадаємо, у ніч на 7 червня з аеропорту «Київ» (Жуляни) евакуювали всіх пасажирів і персонал. У приміщенні шукали вибухонебезпечні предмети, про які хтось повідомив телефоном на гарячу лінію анонімно.

У середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.