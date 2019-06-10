На Рівненщині «замінували» АЕС та університет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу, кінологи та екстрені служби шукають вибухівку на об'єктах

На Рівненщині поліція перевіряє інформацію про замінування АЕС та місцевого університету у місті Рівне.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поіліції.

«Сьогодні, 10 червня, о 10:55 до поліції надійшло повідомлення від помічника ректора, що на електронну адресу Рівненського державного гуманітарного університету надійшов лист про замінування навчального закладу. Наразі слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу, кінологи та екстрені служби працюють на вулиці Степана Бандери», - йдеться у повідомленні.

Крім того, об 11:20 до поліції надійшло аналогічне повідомлення про замінування Рівненської АЕС.

Нагадаємо, за мінування Запорізької АЕС «мінувальнику» загрожує до шести років ув’язнення.

До слова, 10 червня у Львові замінували більше десяти об'єктів.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 червня, Києвом знову прокотилася хвиля мінувань. Цього разу невідомі повідомили про мінування держустанов, станцій метро і супермаркету.

Також нагадаємо, у ніч на 7 червня з аеропорту «Київ» (Жуляни) евакуювали всіх пасажирів і персонал. У приміщенні шукали вибухонебезпечні предмети, про які хтось повідомив телефоном на гарячу лінію анонімно.

У середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.