Телефонний тероризм: в Інституті раку через «мінування» зірвалося 30% операцій



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5 червня Інститут раку отримав анонімну інформацію про замінування «у зв'язку з обстрілом українськими нацистами Донецька»

Через анонімний дзвінок постраждали онкохворі пацієнти, які отримують життєво необхідне лікування

У середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив головний лікар Інституту раку, онкохірург відділення онкопроктологіі Андрій Безносенко.

«Ми вранці (у середу. - Ред.) отримали анонімну інформацію про замінування «у зв'язку з обстрілом українськими нацистами Донецька». Наскільки я знаю, таку ж інформацію отримав Охматдит і ще пару медичних закладів Києва. Транспортабельних пацієнтів евакуювали. Нетранспортабельні і тяжкі залишилися з медперсоналом у лікарні», - розповів головлікар Інституту раку.

Він наголосив, що постраждали через анонімний дзвінок в першу чергу онкохворі пацієнти, які отримують життєво необхідне лікування.

«Це - телефонний тероризм, який не дає нормально працювати. Наші пацієнти зазнали колосальної шкоди. Той, хто повинен був отримати хіміотерапію або променеву терапію, пропустили свої курси. Також 90% наших пацієнтів приїжджають з регіонів і сьогодні (5 червня. – Ред.) не можуть потрапити до нас, чекають на вулиці. Завтра (6 червня. – Ред.) на лікарів буде вдвічі більше навантаження. Ті операції, які ми почали зранку - ми закінчили. Але 25-30% запланованих на сьогодні оперативних втручань не відбулося. Уявляєте психологічний стан пацієнтів, які були підготовлені: були вколоті препаратами, не їли і т.д.», - сказав Безносенко.

За його словами, у четвер лікарі Інституту раку без додаткової оплати працюватимуть до ночі, щоб всі операції були виконані. «У нас всі операції розписані на тижні, і якщо їх скасувати, то вони будуть перенесені на кінець червня. Тому ми прийняли рішення працювати завтра, за власним бажанням і без оплати. Будемо оперувати в чотири черги - з 7 ранку до 23 вечора», - повідомив головлікар Інституту раку.

Він також розповів, що в Інституті раку працювали бригади ДСНС, екстреної швидкої допомоги і поліція. Вони відреагували дуже оперативно. Під їх керівництвом було розроблено план евакуації і спокійно, без паніки вивели пацієнтів і медперсонал. В Інституті працювали піротехніки.

Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 27 травня по 2 червня) правоохоронці здійснили 44 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об'єктів Києва.