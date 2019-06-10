У Львові замінували більше десяти об'єктів



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Поліція шукає вибухівку у готелях, медичних закладах, торговельно-розважальних центрах, на вокзалі та в аеропорту

У Львові невідомий надіслав інформацію про замінування більше десяти об'єктів. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції у Львівській області.

Зазначається, що повідомлення про замінування готелів, медичних закладів, торговельно-розважальних центрів, вокзалу та аеропорту надійшло на електронну пошту поліції.

«За вказаними у повідомленні адресами виїхали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб. Правоохоронці обстежуватимуть приміщення», - повідомили у Нацполіції.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 червня, Києвом знову прокотилася хвиля мінувань. Цього разу невідомі повідомили про мінування держустанов, станцій метро і супермаркету.

Також нагадаємо, у ніч на 7 червня з аеропорту «Київ» (Жуляни) евакуювали всіх пасажирів і персонал. У приміщенні шукали вибухонебезпечні предмети, про які хтось повідомив телефоном на гарячу лінію анонімно.

У середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.