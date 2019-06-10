Замінування Запорізької АЕС: «мінувальнику» загрожує до шести років ув’язнення



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Поліцейські встановили, що хибний виклик скоїв житель Запоріжжя 1970 року народження

У Запорізькій області працівники поліції встановили й затримали чоловіка, який 9 червня неправдиво повідомив про закладену вибухівку на атомній електростанції в місті Енергодар. Як повідомляє поліція Запорізької області, хибний виклик скоїв житель Запоріжжя 1970 року народження.

Зазначається, що 9 червня о 18:11 до Енергодарського відділу поліції надійшла інформація від невідомого, що на атомній електростанції в Енергодарі закладено вибухівку масою три кілотонни, що вибухне за годину.

«На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Поліцейські встановили, що хибний виклик скоїв житель Запоріжжя віком 49 років», - зазначається у повідомленні.

Патрульні доставили підозрюваного до Хортицького відділення поліції. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Триває досудове розслідування.

До слова, 10 червня у Львові замінували більше десяти об'єктів.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 червня, Києвом знову прокотилася хвиля мінувань. Цього разу невідомі повідомили про мінування держустанов, станцій метро і супермаркету.

Також нагадаємо, у ніч на 7 червня з аеропорту «Київ» (Жуляни) евакуювали всіх пасажирів і персонал. У приміщенні шукали вибухонебезпечні предмети, про які хтось повідомив телефоном на гарячу лінію анонімно.

У середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.