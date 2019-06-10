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    Чергова хвиля «мінувань»: бомбу шукають у Раді, Міноборони, метро і магазинах

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    Чергова хвиля «мінувань»: бомбу шукають у Раді, Міноборони, метро і магазинах

    Повідомлення від «мінера» надійшло на електронну пошту

    У понеділок, 10 червня, Києвом знову прокотилася хвиля мінувань. Цього разу невідомі повідомили про мінування держустанов, станцій метро і супермаркету.

    Повідомлення про те, що об'єкти заміновані, надійшло від «мінера» на електронну пошту близько 9:50, передає Інформатор.

    Цього разу було заявлено про те, що заміновано наступні об'єкти:

    На зазначені об'єкти виїхали спецслужби і перевіряють приміщення. Всі зазначені вище станції метро закриті на вхід і вихід.

    Пресслужба метрополітену повідомила про зачинення двох станцій: «Театральної» та «Золоті ворота».

    Як повідомлялося, у ніч на 7 червня з аеропорту «Київ» (Жуляни) евакуювали всіх пасажирів і персонал. У приміщенні шукали вибухонебезпечні предмети, про які хтось повідомив телефоном на гарячу лінію анонімно.

    Нагадаємо, 6 червня по Києву прокотилася чергова хвиля «замінувань». Цього разу до списку «замінованих» увійшли десятки об’єктів: дитячі садочки, лікарні, заклади харчування, магазини, торгівельні центри і т.д.

    Крім того, надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення Окружного адміністративного суду Києва. 

    Як повідомлялося, у середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

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