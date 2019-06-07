З аеропорту «Київ» екстрено евакуювали пасажирів і персонал (фото, відео)



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Фото: Інформатор

У ніч на 7 червня надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту

У ніч на 7 червня з аеропорту «Київ» (Жуляни) евакуювали всіх пасажирів і персонал. У приміщенні шукали вибухонебезпечні предмети, про які хтось повідомив по телефону гарячої лінії анонімно.

Аеропорт був змушений затримати найближчі рейси. Про це повідомляє Інформатор.

Анонімне повідомлення про замінування надійшло на гарячу лінію близько 23:00. Всіх людей, в тому числі працівників аеропорту, екстрено евакуювали з приміщення.

На місце події прибули співробітники поліції, кінологи і вибухотехніки. Територію обгородили і поставили охорону.

Нагадаємо, 6 червня по Києву прокотилася чергова хвиля «замінувань». Цього разу до списку «замінованих» увійшли десятки об’єктів: дитячі садочки, лікарні, заклади харчування, магазини, торгівельні центри і т.д.

Крім того, надійшло анонімне повідомлення про замінування приміщення Окружного адміністративного суду Києва.

Як повідомлялося, у середу, 5 червня, у Києві через анонімний дзвінок про мінування Інституту раку зірвалося близько 30% операцій, також скасовані курси хіміо- і променевої терапії для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.