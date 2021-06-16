Свідоцтво чи паспорт? Що отримають вакциновані українців в обмін на щеплення, і для чого це потрібно

Свідоцтво – це паперовий, а не електронний документ, який можна отримати після щеплення другою дозою вакцини

Документи про щеплення: які видаватимуть в Україні, і які в ЄС

Одним з аргументів на користь щеплення від коронавірусної хвороби в Україні, де чимало антивакцинаторів чи вакциноскептиків, стала можливість безперешкодного і безпроблемного перетину кордонів у найближчому майбутньому.

Для того, щоб не робити ПЛР-тести та не мучатися двотижневими карантинами, чимало українців погоджують на вакцинацію в обмін на документ, який засвідчує: людина щеплена.

Федір Лапій, який очолює Національну технічну групу експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Україн, підкреслює: подорожувати можна і без такого документу. «Це не означає, що невакциновані українці не зможуть поїхати за кордон, і що туди пускатимуть лише за ковідним паспортами. Нещеплені також зможуть поїхати за кордон, але для них процедура перетину кордону Євросоюзу буде складнішою, ніж для щеплених громадян. Їм доведеться «по-старому» здавати тести: ПЛР або Експрес, а також проводити якийсь час у самоізоляції», – зазначив він.

Нині ж у суспільстві виникла певна плутанина: люди не до кінця розібралися, чим відрізняється Covid-паспорт від Міжнародного свідоцтва про щеплення. «Главком» пояснює.

Свідоцтво про вакцинацію

Свідоцтво – це паперовий, а не електронний документ, який можна отримати після щеплення другою дозою вакцини, тобто по завершенні циклу щеплень, роз’яснюють у Міністерстві охорони здоров’я.

Отримати таку довідку можна або одразу після отримання другого щеплення, або згодом у сімейного лікаря, а знадобитися цей документ може при перетині кордону.

Інші особливості документу:

заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською;

обов’язково має офіційний штамп відповідного закладу охорони здоров'я та підпис лікаря, який його видав, а також підпис пацієнта або його уповноваженим представником;

містить персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо);

буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ – в Україні це Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca виробництва Південної Кореї чи Індії;

термін дії свідоцтва - один рік з можливістю продовження.

«Якщо у людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення проти COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення», - зауважили у відомстві.

У соцмережах вже з’явилися фото перших виданих в Україні Міжнародних свідоцтв.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджує, що попередньо чотири країни висловили готовність приймати українців із такими свідоцтвами - Угорщина, Молдова, Грузія і Туреччина. Зокрема, з Молдовою вже є відповідна офіційна домовленість.

Covid-паспорт

Інша назва цього документу – Covid-сертифікат. За даними МОЗ, нині цей документ розробляється за зразком Digital Green Certificate ЄС та Smart Vaccination Certificate ВООЗ. Запустити його планують у липні: попередньо, з 14 числа.

Міністр Кабміну Олег Немчінов так спрогнозував можливі терміни: «Затвердить Європа, і ми зможемо протягом 10-14 днів затвердити його у нас. Після цього можна буде вводити».

Цей документ, на відміну від Міжнародного свідоцтва:

міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після Covid-19;

видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код. Так, його можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній – через «Дію».

Поки що це усе, що відомо про майбутній Covid-паспорт. Його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ, оскільки міжнародні вимоги до такого документа ще не затверджені, планах зробити 2 версії: внутрішній – для користування всередині країни, і зовнішній - для виїзду за кордон.

Німеччина вже запроваджує Міжнародний сертифікат вакцинації - CovPass. За словами міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана, до кінця червня цей документ буде загальнодоступним документом. Користуватися ним можна буде за допомогою однойменного мобільного додатку.

Отримати ключ до цифрового документу жителі Німеччини зможуть по місцю вакцинації, у сімейних лікарів чи... в аптеках - для цього потрібно буде надати підтвердження вакцинацій та документ, який посвідчує особу. Ці ключі будуть потрібні, аби завантажити у мобільний додаток своє свідоцтво вакцинації.

«Метою є, щоб цей документ щодо вакцинації могли зчитувати також і в Гельсінкі, Амстердамі та на Майорці. Цим самим ми як Євросоюз також встановлюємо стандарти для міжнародних подорожей», – зауважив німецький міністр.

«Темним» шляхом

Ідейні антивакцинатори та завзяті мандрівники, які не можуть дочекатися на завершення повного курсу вакцинації і купують квиток на літак, шукають альтернативні шляхи отримання Міжнародних свідоцтв. Є попит – з’являється і пропозиція. Так, у «темній мережі» є чимало пропозицій про продаж підробних Covid-свідоцтв, основна маса продавців – з Великої Британії.

«Темне павутиння» (англ. darknet) – це частина Інтернету, яку не виявляють пошукові системи. Це так звана оверлайна мережа, тобто мережа, яка є надбудовою над вже існуючою мережею. вони працюють поверх Інтернету.

Усі даркнети вимагають для доступу встановлення певного програмного забезпечення або певних мережевих налаштувань. Це може бути Tor, до якого можна дістатись через спеціальний браузер від Vidalia, відомий ще як пакет браузера Tor; альтернативою може бути налаштований схожим чином проксі-сервер.

У «темній мережі» кіберзлочинці часто продають і купують заборонені матеріали, починаючи від номерів кредитних карток та наркотиків, закінчуючи кіберзброєю, замовляють послуги кілерів.

Ціна фальшивих «документів» – близько $150, зазначають дослідники групи з міжнародної кібербезпеки Check Point.

За даними Check Point , з України не надходило офіційних повідомлень про шахрайство, пов’язане з паспортами Covid або фальшивими вакцинами. Однак у нашій країні інша біда: поширення фальшивих довідок про негативні результати тестів Covid-19.

«Туристичні агенції продають їх разом із пакетними турами, до них приєднуються компанії, які раніше продавали подібні документи від інших хвороб. Проблема в тому, що тест на коронавірус коштує в середньому 800-1500 грн, а це вдвічі дорожче, ніж підробка», – підкреслюють у Check Point.

Наталія Сокирчук, «Главком»