Світовий банк підтримав Супрун і сподівається на співпрацю з нею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Світовому банку вважають, що започаткована Уляною Супрун реформа дала можливість 76% українців відзначити позитивні зміни у медицині

Представник Світового банку провів зустріч з Супрун, де вони обговорили реформу охорони здоров'я

Світовий банк розраховує, що співпраця по медичній реформі в Україні триватиме з Уляною Супрун, яку Окружний суд Києва відсторонив від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я. Про це повідомляє на сторінці Facebook Світового банку в Україні.

Як зазначається, регіональний віце-президент Світового банку Сиріл Мюллер провів зустріч з Супрун, де вони обговорили реформу охорони здоров'я.

Мюллер наголосив, що з початку реформи первинної медико-санітарної допомоги 23 млн українців обрали сімейного лікаря, а 76% пацієнтів задоволені якістю послуг (порівняно з 10% у 2015 році).

«Цього року міністерство починає наступний етап реформ, включаючи реформу лікарень невідкладної допомоги, визначення гарантованого пакету пільг та розширення програм eHealth та телемедицини. World Bank Ukraine продовжуватиме підтримувати Україну на шляху впровадження медичної реформи, щоб кожен громадянин мав доступне і якісне медичне обслуговування. Ми чекаємо продовження нашого співробітництва з міністром Супрун і розвитку успіхів, досягнутих вже сьогодні», - заявив Мюллер.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що рішення суду про відсторонення Супрун є загрозою реформі медицини.

Як повідомлялося, Супрун – у топ-запитах українського Google і Twitter.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.