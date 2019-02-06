Супрун – у топ-запитах українського Google і Twitter



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уляна Супрун тимчасово відсторонена судом з посади в.о. міністра охорони

«Дякуємо небайдужим громадянам за підтримку! Разом продовжимо трансформацію системи охорони здоров'я», - МОЗ

Запити «Супрун» і «#Підтримую Супрун» опинилися у топ-рейтингах українського Google і Twitter. Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

«Запити «Супрун» і «#Підтримую Супрун» вийшли в топ-трендів українського Google і Twitter. Дякуємо всім небайдужим громадянам за підтримку! Разом продовжимо трансформацію системи охорони здоров'я», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд м. Києва частково задовольнив заяву народного депутата Ігоря Мосійчука суд та заборонив Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я.

У МОЗ повідомили, що тимчасово відсторонена в.о. міністра охорони здоров'я Супрун повертається з відрядження у США.

У Кабінеті міністрів заявили, що оскаржуватимуть рішення суду. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що уряд продовжуватиме медичну реформу, а також підкреслив, що вважає неприйнятними напади на команду МОЗ, яку очолює Уляна Супрун.

Через рішення Окружного адміністративного суду Києва про відсторонення в.о. міністра охорони здоров'я існує ризик зриву закупівель життєво необхідних ліків за кошти держбюджету-2019, а вже закуплені препарати на суму понад 633 млн грн не можуть бути відправлені у медзаклади, повідомили у МОЗ, пояснивши, що розподіл препаратів відбувається за підписом в.о. міністра.