Трамп пообіцяв американцям безкоштовні препарати від Covid-19



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Трамп пообіцяв американцям лікування від Covid-19 «як у президента»

Трамп розпорядився направити в лікарні ліки, якими його лікували від коронавірусу

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що кожен американець отримає таке ж лікування від нової коронавіруснї інфекції, яке отримав сам глава держави.

Про це він заявив під час звернення, запис якого опублікував на своїй сторінці в Twitter.

За словами Трампа, він розпорядився направити в лікарні експериментальні препарати, яким він лікувався.

При цьому препарати будуть безкоштовними, підкреслив президент.

«Вони дали мені «Регенерон», і мені моментально стало краще»,– розповів він.

Трамп заявив, що підготував екстрений дозвіл на використання цих ліків і його аналогів.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Нагадаємо, що Трамп закликав американців не боятися коронавірусу.

Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.

Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.