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    У світі

    Трамп пообіцяв американцям безкоштовні препарати від Covid-19

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    Трамп пообіцяв американцям лікування від&nbsp;Covid-19 &laquo;як у президента&raquo; - Трамп пообіцяв американцям безкоштовні препарати від Covid-19
    Трамп пообіцяв американцям лікування від Covid-19 «як у президента»

    Трамп розпорядився направити в лікарні ліки, якими його лікували від коронавірусу

    Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що кожен американець отримає таке ж лікування від нової коронавіруснї інфекції, яке отримав сам глава держави.

    Про це він заявив під час звернення, запис якого опублікував на своїй сторінці в Twitter.

    За словами Трампа, він розпорядився направити в лікарні експериментальні препарати, яким він лікувався.

    При цьому препарати будуть безкоштовними, підкреслив президент.

    «Вони дали мені «Регенерон», і мені моментально стало краще»,– розповів він.

    Трамп заявив, що підготував екстрений дозвіл на використання цих ліків і його аналогів. 

    Нагадаємо, що Трамп закликав американців не боятися коронавірусу

    Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.

    Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

    Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

    Нагадаємо, президентські вибори у США відбудуться 3 листопада 2020 року.

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