Нардеп Беленюк вилікувався від коронавірусу за тиждень



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Нардеп Беленюк вилікувався від коронавірусу за тиждень

Про зараження коронавірусом депутат повідомив 29 вересня, а напередодні отримав негативний тест

Нардеп від «Слуги народу», борець греко-римського стилю Жан Беленюк повідомив, що вилікувався від коронавірусу.

Про це він написав у своєму Instagram.

«Ну ви зрозуміли, що сталося з коронавірусом?!)) тільки от повідомили, що вчорашній тест дав негативний результат. Всім дякую за підтримку», - повідомив депутат, побажавши всім здоров'я.

У коментарях в нього уточнили про комп'ютерну томографію легенів. У відповідь депутат повідомив, що не робив її.

«Вчора послухала лікар, сказала, що все ок і зайвий раз не варто опромінюватися», - додав він.

Про своє захворювання Беленюк повідомив у вівторок, 29 вересня. Таким чином, на одужання у нардепа пішов тиждень.