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    Нардеп Беленюк вилікувався від коронавірусу за тиждень

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    Нардеп Беленюк вилікувався від коронавірусу за тиждень - Нардеп Беленюк вилікувався від коронавірусу за тиждень
    Нардеп Беленюк вилікувався від коронавірусу за тиждень

    Про зараження коронавірусом депутат повідомив 29 вересня, а напередодні отримав негативний тест

    Нардеп від «Слуги народу», борець греко-римського стилю Жан Беленюк повідомив, що вилікувався від коронавірусу.

    Про це він написав у своєму Instagram.

    «Ну ви зрозуміли, що сталося з коронавірусом?!)) тільки от повідомили, що вчорашній тест дав негативний результат. Всім дякую за підтримку», - повідомив депутат, побажавши всім здоров'я.

    У коментарях в нього уточнили про комп'ютерну томографію легенів. У відповідь депутат повідомив, що не робив її.

    «Вчора послухала лікар, сказала, що все ок і зайвий раз не варто опромінюватися», - додав він.

    Про своє захворювання Беленюк повідомив у вівторок, 29 вересня. Таким чином, на одужання у нардепа пішов тиждень.

    депутат лікар Жан Беленюк Instagram коронавірус
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