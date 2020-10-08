Нардеп Беленюк вилікувався від коронавірусу за тиждень
Про зараження коронавірусом депутат повідомив 29 вересня, а напередодні отримав негативний тестНардеп від «Слуги народу», борець греко-римського стилю Жан Беленюк повідомив, що вилікувався від коронавірусу.
Про це він написав у своєму Instagram.
«Ну ви зрозуміли, що сталося з коронавірусом?!)) тільки от повідомили, що вчорашній тест дав негативний результат. Всім дякую за підтримку», - повідомив депутат, побажавши всім здоров'я.
У коментарях в нього уточнили про комп'ютерну томографію легенів. У відповідь депутат повідомив, що не робив її.
«Вчора послухала лікар, сказала, що все ок і зайвий раз не варто опромінюватися», - додав він.
Про своє захворювання Беленюк повідомив у вівторок, 29 вересня. Таким чином, на одужання у нардепа пішов тиждень.