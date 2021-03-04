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    Ковід-ситуація в Україні погіршується: понад 10 тис. нових хворих за добу

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    В Україні зростає захворюваність на коронавірус - Ковід-ситуація в Україні погіршується: понад 10 тис. нових хворих за добу
    В Україні зростає захворюваність на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу в Україні виявлено майже на 3 тис. нових випадків коронавірусу більше, ніж за попередню добу

    В Україні за минулу добу, 3 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.

    Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 83 086 (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1374762 особи;
    • одужало – 1186873 особи;
    • летальних випадків – 26 591;
    • проведено ПЛР-тестувань – 7021993.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 868 випадків;
    • Вінницька область – 827 випадків;
    • Волинська область – 652 випадки;
    • Дніпропетровська область – 384 випадки;
    • Донецька область – 280 випадків;
    • Житомирська область – 888 випадків;
    • Закарпатська область – 679 випадків;
    • Запорізька область – 180 випадків;
    • Івано-Франківська область – 776 випадків;
    • Київська область – 423 випадки;
    • Кіровоградська область – 93 випадки;
    • Луганська область – 53 випадки;
    • Львівська область – 590 випадків;
    • Миколаївська область – 197 випадків;
    • Одеська область – 483 випадки;
    • Полтавська область – 253 випадки;
    • Рівненська область – 202 випадки;
    • Сумська область – 297 випадків;
    • Тернопільська область – 457 випадків;
    • Харківська область – 442 випадки;
    • Херсонська область – 36 випадків;
    • Хмельницька область – 357 випадків;
    • Черкаська область – 241 випадок;
    • Чернівецька область – 626 випадків;
    • Чернігівська область – 167 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, в Україні за добу, 2 березня, коронавірусну хворобу виявили у 7235 людей. Також 5118 пацієнтів одужали, а 185 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3486 людей.

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    Теги: статистика Україна Максим Степанов епідемія коронавірус
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