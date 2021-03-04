Ковід-ситуація в Україні погіршується: понад 10 тис. нових хворих за добу
За минулу добу в Україні виявлено майже на 3 тис. нових випадків коронавірусу більше, ніж за попередню добу
В Україні за минулу добу, 3 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За даними очільника МОЗ було здійснено тестувань за добу – 83 086 (зокрема методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1374762 особи;
- одужало – 1186873 особи;
- летальних випадків – 26 591;
- проведено ПЛР-тестувань – 7021993.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 868 випадків;
- Вінницька область – 827 випадків;
- Волинська область – 652 випадки;
- Дніпропетровська область – 384 випадки;
- Донецька область – 280 випадків;
- Житомирська область – 888 випадків;
- Закарпатська область – 679 випадків;
- Запорізька область – 180 випадків;
- Івано-Франківська область – 776 випадків;
- Київська область – 423 випадки;
- Кіровоградська область – 93 випадки;
- Луганська область – 53 випадки;
- Львівська область – 590 випадків;
- Миколаївська область – 197 випадків;
- Одеська область – 483 випадки;
- Полтавська область – 253 випадки;
- Рівненська область – 202 випадки;
- Сумська область – 297 випадків;
- Тернопільська область – 457 випадків;
- Харківська область – 442 випадки;
- Херсонська область – 36 випадків;
- Хмельницька область – 357 випадків;
- Черкаська область – 241 випадок;
- Чернівецька область – 626 випадків;
- Чернігівська область – 167 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні за добу, 2 березня, коронавірусну хворобу виявили у 7235 людей. Також 5118 пацієнтів одужали, а 185 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3486 людей.