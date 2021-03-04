В Україні виявлено «британський» штам коронавірусу
Встановлено два випадки нового британського штаму Covid-19
У двох мешканців Івано-Франківської області лабораторно підтверджено новий «британський» штам Covid-19.
Про це повідомила доктор медичних наук, професор, лікар-вірусолог, завідувачка відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко в ефірі Суспільного.
За її словами, швидкість інфікування цією інфекцією швидша за той штам, який циркулював раніше, хоча протікання хвороби приблизно однакове.
Мироненко також додала, що матеріал для дослідження відбирали у двох хворих із Ужгорода, чотирьох із Чернівців і двох із Івано-Франківщини. І саме у мешканців Франківщини виявили цей штам.
Щодо зразків від хворих з інших областей, то дослідження ще тривають
Зразки були взяті 18 і 19 лютого.
Дані про виявлення нового різновиду вірусу було передано Всесвітній організації охорони здоров'я та зафіксовано на світовій карті поширення Covid-19.
Раніше повідомлялося, що в Україні офіційно ще не підтверджена поява нового штаму коронавірусу, але лікарі вже повідомляють про нього.
Так, лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська повідомила, що клінічний перебіг Covid-19 в черговий раз зазнав істотних змін. Зокрема, зросла частка молодих людей 30 + з важким перебігом захворювання.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про штами коронавірусу, які зараз наявні в Україні.
Очільник МОЗ повідомив, що Україна відправляє зразки до світових лабораторій. Згдіно з тими відповідями, що вже прийшли, в Україні циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, але мутованого британського і з ПАР у нас немає.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.
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