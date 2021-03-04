В Україні виявлено «британський» штам коронавірусу

Встановлено два випадки нового британського штаму Covid-19

У двох мешканців Івано-Франківської області лабораторно підтверджено новий «британський» штам Covid-19.

Про це повідомила доктор медичних наук, професор, лікар-вірусолог, завідувачка відділом вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Алла Мироненко в ефірі Суспільного.

За її словами, швидкість інфікування цією інфекцією швидша за той штам, який циркулював раніше, хоча протікання хвороби приблизно однакове.

Мироненко також додала, що матеріал для дослідження відбирали у двох хворих із Ужгорода, чотирьох із Чернівців і двох із Івано-Франківщини. І саме у мешканців Франківщини виявили цей штам.

Щодо зразків від хворих з інших областей, то дослідження ще тривають

Зразки були взяті 18 і 19 лютого.

Дані про виявлення нового різновиду вірусу було передано Всесвітній організації охорони здоров'я та зафіксовано на світовій карті поширення Covid-19.

Раніше повідомлялося, що в Україні офіційно ще не підтверджена поява нового штаму коронавірусу, але лікарі вже повідомляють про нього.

Так, лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ України Ольга Голубовська повідомила, що клінічний перебіг Covid-19 в черговий раз зазнав істотних змін. Зокрема, зросла частка молодих людей 30 + з важким перебігом захворювання.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про штами коронавірусу, які зараз наявні в Україні.

Очільник МОЗ повідомив, що Україна відправляє зразки до світових лабораторій. Згдіно з тими відповідями, що вже прийшли, в Україні циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, але мутованого британського і з ПАР у нас немає.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.