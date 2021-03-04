Адаптивний карантин. МОЗ оновив розподіл України на зони

У «червоній» зоні перебувають три області, в «помаранчевій» – дев’ять

У четвер, 4 березня, Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл на карантинні зони.

У «червоній» зоні перебувають області:

Житомирська,

Івано-Франківська,

Чернівецька.

«Помаранчева» зона відтепер в таких областях:

Вінницька,

Донецька,

Закарпатська,

Запорізька,

Київська,

Львівська,

Миколаївська,

Сумська,

Тернопільська.

Решта областей та Київ перебувають у «жовтій» зоні.

Індикаторні показники регіонів

Для перегляду натисніть на документ

Як відомо, «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення Covid-19.

«Зелений» рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення.

«Жовтий» рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

«Помаранчевий» – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

«Червоний» рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%

кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300

кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%

зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.

Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.

Рішення щодо скасування «червоного» рівня приймається у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.

1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.