Адаптивний карантин. МОЗ оновив розподіл України на зони
У «червоній» зоні перебувають три області, в «помаранчевій» – дев’ять
У четвер, 4 березня, Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл на карантинні зони.
У «червоній» зоні перебувають області:
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Чернівецька.
«Помаранчева» зона відтепер в таких областях:
- Вінницька,
- Донецька,
- Закарпатська,
- Запорізька,
- Київська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Тернопільська.
Решта областей та Київ перебувають у «жовтій» зоні.
Індикаторні показники регіонів
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Як відомо, «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення Covid-19.
«Зелений» рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення.
«Жовтий» рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.
«Помаранчевий» – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.
«Червоний» рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:
- завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%
- кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300
- кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%
- зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%
«Червоний» рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.
Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.
Рішення щодо скасування «червоного» рівня приймається у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.
1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.
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