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    Адаптивний карантин. МОЗ оновив розподіл України на зони

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    Коронавірусна ситуація в Україні погіршується - Адаптивний карантин. МОЗ оновив розподіл України на зони
    Коронавірусна ситуація в Україні погіршується
    Фото з відкритих джерел

    У «червоній» зоні перебувають три області, в «помаранчевій» – дев’ять

    У четвер, 4 березня, Міністерство охорони здоров’я України оновило розподіл на карантинні зони.

    У «червоній» зоні перебувають області:

    • Житомирська,
    • Івано-Франківська,
    • Чернівецька.

    «Помаранчева» зона відтепер в таких областях:

    • Вінницька,
    • Донецька,
    • Закарпатська,
    • Запорізька,
    • Київська,
    • Львівська,
    • Миколаївська,
    • Сумська,
    • Тернопільська.

    Решта областей та Київ перебувають у «жовтій» зоні.

    Індикаторні показники регіонів

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    Як відомо, «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території регіону, в якому наявне значне поширення Covid-19.

    «Зелений» рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення.

    «Жовтий» рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

    «Помаранчевий» – попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

    «Червоний» рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників:

    • завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%
    • кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше 300
    • кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – більше 60
    • коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%
    • зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше 50%

    «Червоний» рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин.

    Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення.

    Рішення щодо скасування «червоного» рівня приймається у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10057 людей. Також 4837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3271 людина.

    1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я карантин коронавірус
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