В Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Є ймовірність жорсткого локдауну – Шмигаль

За словами Шмигаля, повертатися до жорсткого локдауну доведеться, коли більша частина областей буде в «червоних зонах»

Наразі спостерігається третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. У зв’язку з цим є загроза нового жорсткого локдауна. Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«На жаль, треба констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні. Це також цифри, статистика, яку ми бачимо… Неможливо інтерпретувати по-іншому. Потрібно бути свідомими – почалася третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні», – сказав Шмигаль.

За його словами, на сьогодні є такий інструмент, як адаптивний карантин, і жорсткий локдаун введено в Івано-Франківській, Чернівецькій і Житомирській областях.

«Вінницька область на підході, також Закарпатська, Тернопільська й ще низка областей, де сьогодні «помаранчевий рівень». Звичайно, коли більша частина областей буде в «червоних зонах», найімовірніше доведеться повертатися до тієї моделі локдауну, який Україна вже проходила», – додав прем’єр.

Шмигаль також підкреслив, що не хотів би повертати жорсткий локдаун, оскільки люди й бізнес уже виснажені обмеженнями.

Раніше очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов розповів про готовність до третьої хвилі коронавірусу в Україні. За словами міністра, висоту хвилі пандемії можна знизити за допомогою вакцинації. Степанов нагадав, що в Україні зараз проходить вакцинація препаратом AstraZeneca.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 3 березня, коронавірусну хворобу виявили у 10 057 людей. Також 4 837 пацієнтів одужали, а 194 – померли від ускладнень. До лікарень потрапили 3 271 людина.

1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

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