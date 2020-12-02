Трагедія у Жовківській лікарні: комісія оприлюднила попередні висновки

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні

Комісія підготувала лист з ініціативою звільнення керівництва лікарні

У Жовківській центральній районній лікарні впродовж двох днів працювала комісія департаменту охорони здоров'я. Були відібрані пояснення у медичних працівників, які на момент події перебували у лікарні, та представників адміністрації.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

«Комісія опрацювала надану інформацію та дійшла до висновку, що медичні працівники, які були на чергуванні, надали у повному обсязі усю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення електроживлення. Водночас під час вимкнення енергії адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби підключити хірургічний корпус, де знаходиться реанімація, до резервного живлення», – заявив чиновник.

Відповідно, на власника лікарні, а саме на Жовківську районну раду, підготували лист з ініціативою звільнення керівництва лікарні.

Зазначається, що робота департаменту на цьому не завершиться. Комісія проведе клініко-експертну оцінку надання медичної допомоги померлим, щоб зрозуміти, чи справді випадки смерті пов’язані із відключенням електроенергії.

Як повідомлялося раніше, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. За попередніми висновками, причиною смерті стала дихальна недостатність.

29 листопада стало відомо, що Максим Степанов перевірить всі українські лікарні через смерть пацієнтів у Жовкві. І вже вдень 29 листопада Степанов виявив порушення під час перевірки без попередження Житомирської обласної лікарні імені О.Ф. Гербачевського.

Також Банкова відреагувала на трагедію у Жовківській реанімації.

Зазначимо, світло у лікарні міста Жовква 27 листопада відмикали двічі. А керівництво медзакладу було наперед повідомлене про обидва випадки, кажуть в «Львівобленерго».