Степанов раптово перевірив лікарню та виявив брехню щодо кисневих точок

Глава МОЗ виявив значні проблеми з кисневими точками в Житомирській обласній лікарні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виявив порушення під час перевірки без попередження Житомирської обласної лікарні імені О.Ф. Гербачевського.

Про це Степанов написав у Facebook.

«Щодо інфекційного контролю у цій лікарні – ситуація жахлива, адже його немає. Крім того, як мені стало відомо після розмови з лікарями, вони не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю.

Також виявив суттєві проблеми з подачею адекватної статистики по кисневих точках. Подано було 117, в реальності ж – 66. Виявилося, що в статистику потрапляють начебто «вільні» кисневі точки, однак вони розташовані у відділеннях, які не відведені під лікування Covid-19 (наприклад, реанімаційних, де лікуються хворі з інфарктами або інсультами). Це неприпустимо, адже вони не можуть бути використані під Covid-19. Вже доручив розібратися із цим», – заявив міністр.

Крім того, Степанов зазначив, що ця лікарня була відведена під лікування Covid-19 ще 6 листопада, однак досі не підписала договір із Національною службою здоров'я. Водночас там уже прийняли 11 хворих на коронавірус.

У неділю міністр також перевірив іще дві лікарні в Житомирі, які приймають пацієнтів із коронавірусом – міську лікарню №1 та міську лікарню №2 ім. В.П.Павлусенка.

У цих лікарнях, за його словами, проблем не виявлено: киснем ці заклади забезпечені повністю, є навіть істотний запас концентраторів; пацієнти заявили, що жодних проблем із госпіталізацією в них не виникло, і з лікарських засобів нічого не докуповують, окрім вітамінів; медперсонал «оптимістично налаштований», проблем із надбавками також немає.

Степанов також зазначив, що у неділю з незапланованою інспекцією на Київщині перебувала його заступниця Ірина Микичак, а в Черкаській області – заступник Віктор Ляшко. Про результати цих перевірок поки не повідомляється.

У неділю стало відомо, що Максим Степанов перевірить всі українські лікарні через смерть пацієнтів у Жовкві.

Також Банкова відреагувала на трагедію у Жовківській реанімації

Як повідомлялося раніше, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. За попередніми висновками, причиною смерті стала дихальна недостатність.