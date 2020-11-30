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    Степанов раптово перевірив лікарню та виявив брехню щодо кисневих точок

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    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов без попередження приїхав у Житомир - Степанов раптово перевірив лікарню та виявив брехню щодо кисневих точок
    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов без попередження приїхав у Житомир

    Глава МОЗ виявив значні проблеми з кисневими точками в Житомирській обласній лікарні

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виявив порушення під час перевірки без попередження Житомирської обласної лікарні імені О.Ф. Гербачевського.

    Про це Степанов написав у Facebook.

    «Щодо інфекційного контролю у цій лікарні – ситуація жахлива, адже його немає. Крім того, як мені стало відомо після розмови з лікарями, вони не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту, якими заклад забезпечено повністю.

    Також виявив суттєві проблеми з подачею адекватної статистики по кисневих точках. Подано було 117, в реальності ж – 66. Виявилося, що в статистику потрапляють начебто «вільні» кисневі точки, однак вони розташовані у відділеннях, які не відведені під лікування Covid-19 (наприклад, реанімаційних, де лікуються хворі з інфарктами або інсультами). Це неприпустимо, адже вони не можуть бути використані під Covid-19. Вже доручив розібратися із цим», – заявив міністр.

    Крім того, Степанов зазначив, що ця лікарня була відведена під лікування Covid-19 ще 6 листопада, однак досі не підписала договір із Національною службою здоров'я. Водночас там уже прийняли 11 хворих на коронавірус.

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    Степанов раптово перевірив лікарню та виявив брехню щодо кисневих точок
    Степанов раптово перевірив лікарню та виявив брехню щодо кисневих точок
    Степанов раптово перевірив лікарню та виявив брехню щодо кисневих точок
    Степанов раптово перевірив лікарню та виявив брехню щодо кисневих точок
    Степанов раптово перевірив лікарню та виявив брехню щодо кисневих точок

    У неділю міністр також перевірив іще дві лікарні в Житомирі, які приймають пацієнтів із коронавірусом – міську лікарню №1 та міську лікарню №2 ім. В.П.Павлусенка.

    У цих лікарнях, за його словами, проблем не виявлено: киснем ці заклади забезпечені повністю, є навіть істотний запас концентраторів; пацієнти заявили, що жодних проблем із госпіталізацією в них не виникло, і з лікарських засобів нічого не докуповують, окрім вітамінів; медперсонал «оптимістично налаштований», проблем із надбавками також немає.

    Степанов також зазначив, що у неділю з незапланованою інспекцією на Київщині перебувала його заступниця Ірина Микичак, а в Черкаській області – заступник Віктор Ляшко. Про результати цих перевірок поки не повідомляється.

    У неділю стало відомо, що Максим Степанов перевірить всі українські лікарні через смерть пацієнтів у Жовкві.

    Також Банкова відреагувала на трагедію у Жовківській реанімації

    Як повідомлялося раніше, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті двох пацієнтів у Жовківській лікарні. За попередніми висновками, причиною смерті стала дихальна недостатність.

    Теги: здоров'я міністр медицина Житомир лікарня Максим Степанов коронавірус
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