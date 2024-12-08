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Ціни на ліки можуть знизитись. Які законодавчі зміни пропонує парламент

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Ціни на ліки можуть знизитись. Які законодавчі зміни пропонує парламент

Демонополізація сфери у торгівлі ліками. У парламенті готують важливі зміни 

Левова частка вітчизняного ринку лікарських засобів (майже 90%) контролюється двома фірмами – ТОВ «Бадм» та СП «Оптіма-Фарм ЛТД», які, відповідно, можуть не лише диктувати умови формування торгівельних націнок, а й встановлювати які завгодно ціни. Про це повідомив експерт з економічних та політичних питань, кандидата наук з державного управління Юрій Гаврилечко.

За його словами, ринок ліків є досить об’ємним і зростає попри війну. Два роки поспіль ринок стабільно зростає і цього року може вийти на рекорд в $4,4 – 4,8 млрд, зазначає експерт.

«Ситуацією на фармринку зацікавилась й Верховна Рада. В межах виконання наглядової функції парламенту після того, як Юлія Тимошенко очолила тимчасову слідчу комісію (ТСК) з питань лікування та реабілітації наших поранених, нею було ініційоване розслідування щодо цін на ліки, що у наших аптеках значно вищі ніж в європейських — і домоглась організації спеціальної парламентської слідчої комісії і з цього питання. Нагадаю, що парламентська ТСК може працювати набагато оперативніше за АМКУ. І перші наслідки її роботи вже є. Так наразі у Верховну Раду внесено правки до законопроєкту №11493, які є результатом роботи цієї комісії», – зазначає експерт.

За його словами, «ціна питання» 170-180 млрд грн на рік. Для порівняння ескадрилья із 6 французьких «Міражів», коштує вдесятеро менше. Тобто, якщо за результатами роботи АМКУ, ТСК та змін до законодавства вивільниться лише 10% коштів з надприбутків дистрибʼюторів-посередників, то в Україні може з’явитись ще одна ескадрилья сучасних винищувачів.

Експерт також пояснив, які зміни пропонує внести до законопроєкту парламентська ТСК:

  • закупівля одного препарату в одного вітчизняного виробника ліків обмежується лише 20% обсягу від його повного виробництва (це дозволить зайти на ринок новим логістичним кампаніям, підвищить конкуренцію та сприятиме ліквідації надмірних маркетингових «заохочень»);
  • на ринок допускатимуться ліки із сертифікатами якості Великої Британії, Канади, Євросоюзу та США без додаткової реєстрації (це розширить асортимент, знизить ціни, зробить медпрепарати доступними).

«Не важко спрогнозувати, що в понеділок, 9 грудня, на засіданні профільного медичного комітету в парламенті ці правки до законопроєкту фарммафія буде «валити», а відтак реформа по демонополізації та детінізації фармринку, може «загальмувати». Але якщо ці правки до закону про лікарські засоби все-таки внесуть до сесійної зали, а потім проголосують, то вже якраз під новорічну ялинку ціни на ліки мають піти вниз», – додає експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко ініціювала в парламенті створення тимчасової слідчої комісії, яка має зупинити корупційні схеми монополістів-посередників в торгівлі ліками.

Теги: реформа ринок парламент ліки

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