Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган може стати президентом Туреччини втретє: озвучено умову

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ердоган може стати президентом Туреччини втретє: озвучено умову
Радник турецького лідера Мехмет Учум озвучив нові можливості для Ердогана
колаж: Qafqazinfo

У Туреччині заговорили про можливість висунення Ердогана на третій термін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган може втретє балотуватися на пост глави держави, якщо парламент ухвалить провести дострокові вибори у другій половині 2027 року. Таку думку висловив старший радник турецького лідера Мехмет Учум.

«Згідно з конституцією, якщо парламент вирішить провести дострокові вибори під час другого терміну чинного президента, то президент зможе бути кандидатом [на виборах] ще раз відповідно до статті 116/3 конституції», – написав Учум у X.

Другий президентський термін Ердогана спливає у 2028 році, після чого за законом політик уже не зможе балотуватися, оскільки безперервно обіймав цю посаду два терміни. Водночас у країні періодично активізується дискусія щодо дострокових виборів, можливість проведення яких керівництво країни поки що не підтверджує.

Учум зазначив, що питання щодо проведення дострокових виборів може бути вирішене лише парламентом. «Виняткова можливість висування кандидатури Ердогана на пост президента може бути можлива лише за умови застосування відповідного конституційного становища. Повноваження щодо ухвалення такого рішення належать парламенту. Якщо він за згодою 360 депутатів вирішить провести дострокові вибори до (планових – «Главком») загальних виборів, намічених на 7 травня 2028, наприклад, у другій половині 2027 року, то президент Ердоган зможе балотуватися ще раз. І це буде востаннє», – зазначив Учум.

Радник турецького лідера назвав ірраціональною та недоречною критику пропозиції дозволити Ердогану висунути свою кандидатуру на пост президента ще раз. «Хтось може сказати, що такий конституційний стан не повинен виконуватися. Так, така думка може бути. Однак підходити до цього питання так, ніби такої юридичної можливості (у Ердогана – «Главком» ) немає і ніби це особиста ініціатива – це повне невігластво та несумлінність», – зазначив Учум.

Нагадаємо, другий президентський термін Ердогана спливає у 2028 році, після чого за законом політик уже не зможе балотуватися, оскільки безперервно обіймав цю посаду два терміни. До слова, 3 червня 2023 року в Туреччині відбулась інавгурація президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Читайте також:

Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вибори президент інавгурація парламент радник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Абхазії мітингувальники увірвались до «урядових» будівель та вимагають відставки «президента»
«Бунти» в Абхазії. Що це означає для нас?
16 листопада, 08:52
28 ноября американцы празднуют День благодарения
День благодарения 2024: история праздника и почему готовят именно индейку
28 листопада, 09:22
Близько 50 тис. людей зберуться на протест проти президентства Трампа
Американці готують масштабний протест перед інавгурацією Трампа
8 листопада, 22:16
Щедрий Роберт Габек, Обережний Борис Пісторіус і Рішучий Фрідріх Мерц. Хтось з них замінить канцлера Шольца
Війна і німці. Хто замінить Шольца і чого чекати Україні Союзники
19 листопада, 13:36
Суд у США дозволив Маску розігрувати по $1 млн серед виборців
Маск роздаватиме по $1 млн серед виборців: ухвала суду
5 листопада, 08:15
The Economist пише, що вибори в Україні можуть відбутися у 2025 році
Коли в Україні відбудуться вибори? The Economist назвав дату
12 листопада, 21:45
Трамп перешкоджає призначенню демократів суддями
Трамп намагається заблокувати призначення демократами суддів Байдена в Сенаті – Axios
21 листопада, 03:45
Президентство у Європейської ради переходить до Антоніу Кошти
Президент Євроради Мішель передав свої повноваження експремʼєру Португалії Кошті
29 листопада, 19:53
Чоловік голосує в день парламентських виборів у Бухаресті, Румунія, 1 грудня 2024 року
У Румунії завершилися парламентські вибори: результати екзитполів
Вчора, 22:25

Політика

Галицькі десантники взяли в полон ще 11 окупантів на Курщині
Галицькі десантники взяли в полон ще 11 окупантів на Курщині
Ердоган може стати президентом Туреччини втретє: озвучено умову
Ердоган може стати президентом Туреччини втретє: озвучено умову
«Сирійський капут». Російські військові та дипломати тікають з Дамаска
«Сирійський капут». Російські військові та дипломати тікають з Дамаска
Неподалік кордонів Росії стартують двотижневі навчання НАТО
Неподалік кордонів Росії стартують двотижневі навчання НАТО
У Грузії під час протесту затримано одного з лідерів опозиції
У Грузії під час протесту затримано одного з лідерів опозиції
На парламентських виборах в Ісландії перемогла опозиція: остаточні результати
На парламентських виборах в Ісландії перемогла опозиція: остаточні результати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2024
36K
Командувач Нацгвардії розповів, чи братиме Редіс та інші керівники «Азова» участь у бойових діях
17K
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
11K
Один із авторів медичної реформи пояснив, що пішло не так і чому багато громадян незадоволені
6840
Україна сформувала нову потужну бригаду, але їй бракує критично важливої зброї – Forbes

Новини

Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua