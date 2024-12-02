Ердоган може стати президентом Туреччини втретє: озвучено умову

У Туреччині заговорили про можливість висунення Ердогана на третій термін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган може втретє балотуватися на пост глави держави, якщо парламент ухвалить провести дострокові вибори у другій половині 2027 року. Таку думку висловив старший радник турецького лідера Мехмет Учум.

«Згідно з конституцією, якщо парламент вирішить провести дострокові вибори під час другого терміну чинного президента, то президент зможе бути кандидатом [на виборах] ще раз відповідно до статті 116/3 конституції», – написав Учум у X.

Другий президентський термін Ердогана спливає у 2028 році, після чого за законом політик уже не зможе балотуватися, оскільки безперервно обіймав цю посаду два терміни. Водночас у країні періодично активізується дискусія щодо дострокових виборів, можливість проведення яких керівництво країни поки що не підтверджує.

Учум зазначив, що питання щодо проведення дострокових виборів може бути вирішене лише парламентом. «Виняткова можливість висування кандидатури Ердогана на пост президента може бути можлива лише за умови застосування відповідного конституційного становища. Повноваження щодо ухвалення такого рішення належать парламенту. Якщо він за згодою 360 депутатів вирішить провести дострокові вибори до (планових – «Главком») загальних виборів, намічених на 7 травня 2028, наприклад, у другій половині 2027 року, то президент Ердоган зможе балотуватися ще раз. І це буде востаннє», – зазначив Учум.

Радник турецького лідера назвав ірраціональною та недоречною критику пропозиції дозволити Ердогану висунути свою кандидатуру на пост президента ще раз. «Хтось може сказати, що такий конституційний стан не повинен виконуватися. Так, така думка може бути. Однак підходити до цього питання так, ніби такої юридичної можливості (у Ердогана – «Главком» ) немає і ніби це особиста ініціатива – це повне невігластво та несумлінність», – зазначив Учум.

Нагадаємо, другий президентський термін Ердогана спливає у 2028 році, після чого за законом політик уже не зможе балотуватися, оскільки безперервно обіймав цю посаду два терміни. До слова, 3 червня 2023 року в Туреччині відбулась інавгурація президента Реджепа Таїпа Ердогана.