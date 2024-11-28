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Франція наближається до відставки уряду меншості

Ірина Бура
glavcom.ua
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Франція наближається до відставки уряду меншості
фото з відкритих джерел

Лідер соціалістів у Сенаті Патрік Каннер заявив, що не отримав достатніх гарантій для підтримки уряду

Франція перебуває на межі політичної кризи, оскільки уряд меншості під керівництвом прем’єр-міністра Мішеля Барньє ризикує втратити довіру парламенту. Про це повідомляє Politico.

Уряд сформований правоцентристами та консерваторами, але залежить від підтримки однієї з великих парламентських фракцій: соціалістів або ультраправого «Національного об’єднання».

Зазначається, що після переговорів із Барньє лідер соціалістів у Сенаті Патрік Каннер заявив, що не отримав достатніх гарантій для підтримки уряду. Він також критикував політику президента Емманюеля Макрона, яка, за його словами, призвела до «безпрецедентного дефіциту».

А лідерка «Національного об’єднання» Марін Ле Пен, раніше підтримувала уряд у деяких питаннях, але висловила готовність голосувати за вотум недовіри, якщо бюджет не буде змінений.

Прем'єр намагався ухвалити бюджет за допомогою спеціальної процедури, передбаченої Конституцією Франції (стаття 49.3), яка дозволяє обходити парламент. Але це автоматично запустило голосування за вотум недовіри.

У разі успішного голосування за вотум недовіри уряд Барньє буде змушений піти у відставку, що призведе до необхідності формування нового кабінету або навіть до дострокових виборів.

Видання зазначає, що криза може ускладнити процес ухвалення важливих законів, зокрема бюджету на 2025 рік, що додасть економічних викликів у країні.

Соціалісти та ультраправі можуть скористатися ситуацією для посилення свого політичного впливу, підштовхуючи до змін у владі.

Нагадаємо, Франція дозволила Україні завдавати ударів углиб країни-агресора РФ далекобійною зброєю, яку Київ отримав від Парижа.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає рішення США дозволити Україні використовувати ракети великої дальності вглиб території Росії цілком правильним. Про це він заявив у понеділок на полях саміту G20 у Ріо-де-Жанейро. 

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Теги: бюджет Франція криза Еммануель Макрон парламент

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