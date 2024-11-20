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Один із найбільших автовиробників у світі скорочує робочі місця в Європі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Один із найбільших автовиробників у світі скорочує робочі місця в Європі
Ford заявив, що звільнення в Європі мають відбутися до кінця 2027 року
фото з відкритих джерел

ЗМІ: Ці заходи стануть великим ударом для Німеччини, де Volkswagen погрожує закрити заводи

Ford заявив, що скоротить близько 14% своєї європейської робочої сили, пояснюючи це значними збитками, які ускладнилися слабким попитом на електромобілі, відсутністю державної підтримки переходу на електромобілі та зростаючою конкуренцією. Про це повідомляє Reuters.

Компанія Ford заявила, що скорочення 4 тис. робочих місць відбудеться переважно в Німеччині та Великобританії. Загалом, скорочення становлять близько 2,3% від загальної кількості працівників Ford, яка налічує 174 тис осіб.

Ці заходи стануть великим ударом, зокрема, для Німеччини, найбільшої економіки Європи та найбільшого автовиробника, де Volkswagen погрожує закрити заводи, знизити заробітну плату та скоротити тисячі робочих місць, щоб підвищити свою конкурентоспроможність.

Крім цього, компанія планує скоротити робочий час для своїх співробітників на заводі у німецькому місті Кельн, де працюють близько 11, 5 тис. людей. На цьому заводі виробляються електромобілі Ford моделей Capri та Explorer.

Американська компанія стала останнім автовиробником після Nissan, Stellantis і GM, який скоротив витрати, оскільки галузь бореться зі зростаючою конкуренцією з боку китайських конкурентів в Європі, зниженням попиту в Китаї і проблемами переходу на електромобілі, які залишаються занадто дорогими для більшості споживачів.

Ford заявив, що звільнення в Європі мають відбутися до кінця 2027 року.

Нагадаємо, у Німеччині Volkswagen також вперше розглядає можливість закриття заводів в умовах, які «стали ще жорсткішими» через вихід на ринок Європи нових гравців, про що заявив генеральний директор Олівер Блюм.

До слова, електромобілі стали популярнішими серед українців. За жовтень 2024 року в Україні продали 5,8 тис. нових легкових автомобілів і переважна більшість із них – моделі підвищеної прохідності. У десятці моделей-лідерів українського автопрому – одразу 9 позашляхових моделей. Єдиний виняток – Skoda Octavia. Найпопулярніше авто в Україні за жовтень 2024 року – Renault Duster, який знайшов 749 покупців. Друге місце посідає Toyota RAV4 (269 авто), а третє – електромобіль Honda M-NV (188 од.).

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Теги: ринок Електромобілі звільнення Skoda автопром авторинок

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