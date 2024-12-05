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Яке політичне майбутнє чекає на Макрона: думка французів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Яке політичне майбутнє чекає на Макрона: думка французів
Макрон не подобається опитаним французам
фото із відкритих джерел

За відставку Макрона висловилися 54% опитаних французів

Понад 50% французьких громадян схвалюють ідею, згідно з якою президент Франції Еммануель Макрон має піти з посади для проведення дострокових президентських виборів у 2025 році, свідчать опубліковані дані опитування Cluster17 для французького видання Le Point.

Так, 54% опитаних позитивно дивляться на варіант із відставкою Макрона та перенесення президентських виборів з 2027 року на 2025 рік.

Опитування також показало, що французи стурбовані політичною ситуацією в країні, і 40% опитаних не бачать виходу із нинішньої кризи у Франції.

Крім того, під час опитування респонденти могли висловити думку щодо недавнього вотуму недовіри прем'єр-міністру Мішелю Барньє. Так, 36% опитаних вважають, що причина вотуму недовіри – спочатку невдалий вибір, який зробив Макрон, призначивши Барньє прем'єром.

47% респондентів схвалюють винесення вотуму недовіри уряду Барньє, 41% - не підтримують це рішення, решті учасників опитування важко відповісти.

Нагадаємо, напередодні нижня палата парламенту Франції – Національні збори – винесла вотум недовіри уряду Мішеля Барньє, ініційований лівою коаліцією «Новий народний фронт». За недовіру проголосував 331 депутат. Для вотуму було потрібно 288 голосів. Вотум недовіри уряду було винесено у Франції вперше з 1962 року – тоді парламент усунув від влади уряд Жоржа Помпіду.

Раніше Макрон заявив, що не піде у відставку у випадку, якщо в результаті вотуму недовіри уряд Мішеля Барньє втратить владу. Видання Le Figaro зазначає, що заклики до відставки Макрона лунають головним чином із табору лівих сил.

Нагадаємо, відставку президента Франції Еммануеля Макрона підтримують 63% громадян країни. Це випливає з опублікованого телеканалом BFMTV тиждень тому опитування компанії Elabe. Більшість охочих відставки спостерігаються серед прихильників правої партії «Національне об'єднання» (83%) та коаліції лівих «Новий народний фронт» (76%). В опитуванні, яке проводилося онлайн, взяли участь 1003 особи.

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Теги: фронт парламент президент Еммануель Макрон Народний фронт депутат

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