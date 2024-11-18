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Смертельна ДТП у Хмельницькому. Що відомо про одну із жертв аварії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Смертельна ДТП у Хмельницькому. Що відомо про одну із жертв аварії
60-річна Любов Лужняк саме їхала на роботу та очікувала на транспорт на зупинці, у яку влетіло авто
фото: Facebook Андрій Лужняк

«Була на пенсії, але ще підпрацьовувала у швейному цеху... Мама двох дітей і бабуся трьох онуків»

Сьогодні, 18 листопада, у Хмельницькому сталася моторошна ДТП: п’яний водій влетів у зупинку громадського транспорту. Від отриманих травм загинули троє хмельничанок, серед них – 60-річна Любов Лужняк. Про це повідомляє медіа Vsim.ua

Про трагедію на своїй сторінці написав її син Андрій Лужняк, поділившись сімейною чорно-білою світлиною із підписом: «Спочивай з миром, мам!»…

Як повідомляється, хмельничанці було 60 років. Раніше вона працювала вихователем у дитячому садочку, а потім змінила сферу діяльності. 

Цього ранку саме добиралась на роботу – у швейний цех, про що розповіла її невістка Людмила.  

«Любов Миколаївна раніше працювала в дитячому садочку. Потім пішла на речовий ринок, коли було скрутно. Зараз була на пенсії, але ще підпрацьовувала у швейному цеху. Цього ранку вона саме добиралась на роботу…Мама двох дітей і бабуся трьох онуків», – розповідають рідні. 

На сторінках близьких Любові Лужняк люди залишають слова співчуття і підтримки.

Як відомо, ДТП сталася вранці сьогодні, 18 листопада, біля перехрестя вулиць Зарічанська та Перемоги. Там розташована зупинка громадського транспорту і саме в неї вʼїхало авто. Також, попередньо, пошкоджено ще два транспортні засоби. У результаті ДТП троє жінок (60, 56 та 53 років), які стояли на зупинці, від отриманих травм загинули.

Водій перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння. Поліцейські затримали його на місці події. Є свідчення, нібито він намагався втекти з місця події.

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Теги: ДТП ринок водій аварія Хмельницький зупинка BMW X6

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