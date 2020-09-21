У харківській мерії запевнили, що загрози життю Кернеса немає
Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, заявили у мерії
У Харківській міськради повідомили, що стан мера міста Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, і він може невдовзі повернутися до Харкова.
«Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя. Інформація, яку Харківська міська рада отримує з клініки «Шаріте», дозволяє розраховувати на швидке повернення Геннадія Кернеса до Харкова», – йдеться у повідомленні пресслужби мерії.
У міськраді також спростували фейки, що поширюються в мережі інтернет, щодо впевненості команди Кернеса в його навмисному зараженні коронавірусом, до якого нібито причетні голова Харківської обласної державної адміністрації та міністр внутрішніх справ.
«Харківська міська рада офіційно заявляє: таку версію подій у команді Геннадія Кернеса не розглядають, а подібні інформаційні вкидання розцінюють як недолугу спробу загострити політичне протистояння у Харкові й регіоні та зіштовхнути лобами місцеву і центральну владу. Ця спроба не вдалася», – резюмується у повідомленні.
Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.
16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.
У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомляв бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.
18 вересня повідомлялося, що Кернесу у Німеччині стало «набагато краще».
До слова, Кернес оприлюднив видатки на лікування та переліт до німецької клініки.