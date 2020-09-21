У харківській мерії запевнили, що загрози життю Кернеса немає



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Мер Харкова Геннадій Кернес лікується у Німеччині

Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, заявили у мерії

У Харківській міськради повідомили, що стан мера міста Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, і він може невдовзі повернутися до Харкова.

«Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя. Інформація, яку Харківська міська рада отримує з клініки «Шаріте», дозволяє розраховувати на швидке повернення Геннадія Кернеса до Харкова», – йдеться у повідомленні пресслужби мерії.

У міськраді також спростували фейки, що поширюються в мережі інтернет, щодо впевненості команди Кернеса в його навмисному зараженні коронавірусом, до якого нібито причетні голова Харківської обласної державної адміністрації та міністр внутрішніх справ.

«Харківська міська рада офіційно заявляє: таку версію подій у команді Геннадія Кернеса не розглядають, а подібні інформаційні вкидання розцінюють як недолугу спробу загострити політичне протистояння у Харкові й регіоні та зіштовхнути лобами місцеву і центральну владу. Ця спроба не вдалася», – резюмується у повідомленні.

Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.

У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомляв бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.

18 вересня повідомлялося, що Кернесу у Німеччині стало «набагато краще».

До слова, Кернес оприлюднив видатки на лікування та переліт до німецької клініки.