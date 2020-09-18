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    Кернесу у Німеччині стало «набагато краще»

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    Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному з підтвердженим діагнозом коронавірус - Кернесу у Німеччині стало «набагато краще»
    Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному з підтвердженим діагнозом коронавірус

    Поки лікарі заборонили меру та його відвідувачам користуватися в лікарні гаджетами

    Міський голова Харкова Геннадій Кернес, який перебуває в німецькій клініці «Шаріте» з ускладненнями від поранення на фоні коронавірусу, почувається набагато краще. Про це в Інстаграмі написав один із синів міського голови Родіон Гайсинський, який супроводжував його за кордон.

    Гайсинський повідомив, що батьку «набагато краще», але поки лікарі заборонили меру та його відвідувачам користуватися в лікарні гаджетами.

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    Гене уже лучше

    Допис, поширений Харьков 1654 (@kharkiv_1654)

    Як повідомлялося 17 вересня, Кернес оприлюднив видатки на лікування та переліт до німецької клініки.

    Нагадаємо, що 16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування до Німеччини.

    У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомив бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.

    Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у 17 міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

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