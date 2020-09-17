Стало відомо, скільки коштував переліт Кернеса до німецької клініки



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Міський голова Харкова Геннадій Кернес 17 вересня оприлюднив видатки, витрачені на переліт та медичні послуги, ймовірно до Німеччини.

Про повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

Сума витрачених коштів на медичні послуги становить 4,12 млн грн, видатки на спеціалізовані авіаційні транспортні послуги – 1,74 млн грн.

Геннадій Кернес прилетів з Харкова до Берліна тим же літаком Bombardier Challenger 604, який доставив до Німеччини Олексія Навального з Омська

Проведення фінансових операцій, як вказав Кернес на сайті НАЗК, відбулося 16 вересня.

Нагадаємо, що 16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування до Німеччини.

У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомив бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.

Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у 17 міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.