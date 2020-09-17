Стало відомо, скільки коштував переліт Кернеса до німецької клініки
Мер Харкова, який хворіє на Covid-19, задекларував транспортні та медичні витрати
Міський голова Харкова Геннадій Кернес 17 вересня оприлюднив видатки, витрачені на переліт та медичні послуги, ймовірно до Німеччини.
Про повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.
Сума витрачених коштів на медичні послуги становить 4,12 млн грн, видатки на спеціалізовані авіаційні транспортні послуги – 1,74 млн грн.
Проведення фінансових операцій, як вказав Кернес на сайті НАЗК, відбулося 16 вересня.
Нагадаємо, що 16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування до Німеччини.
У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомив бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.
Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у 17 міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.