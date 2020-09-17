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    Стало відомо, скільки коштував переліт Кернеса до німецької клініки

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    Міський голова Харкова Геннадій Кернес востаннє з'являвся на публічних заходах наприкінці серпня - Стало відомо, скільки коштував переліт Кернеса до німецької клініки
    Міський голова Харкова Геннадій Кернес востаннє з'являвся на публічних заходах наприкінці серпня

    Мер Харкова, який хворіє на Covid-19, задекларував транспортні та медичні витрати

    Міський голова Харкова Геннадій Кернес 17 вересня оприлюднив видатки, витрачені на переліт та медичні послуги, ймовірно до Німеччини.

    Про повідомляє «Главком» з посиланням на дані НАЗК.

    Сума витрачених коштів на медичні послуги становить 4,12 млн грн, видатки на спеціалізовані авіаційні транспортні послуги – 1,74 млн грн.

    Геннадій Кернес прилетів з Харкова до Берліна тим же літаком Bombardier Challenger 604, який доставив до Німеччини Олексія Навального з Омська
    Геннадій Кернес прилетів з Харкова до Берліна тим же літаком Bombardier Challenger 604, який доставив до Німеччини Олексія Навального з Омська

    Проведення фінансових операцій, як вказав Кернес на сайті НАЗК, відбулося 16 вересня.

    Нагадаємо, що 16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування до Німеччини.

    У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомив бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.

    Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у 17 міській лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

    Читайте також: Рятуйте, я з України! Чому Кернес та інші політики лікуються у «Шаріте»?
    Харків Геннадій Кернес НАЗК послуги
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