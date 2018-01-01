У Кривому Розі через грип на карантин закрили 91 школу

Найбільша кількість хворих у Кривому Розі - серед школярів молодших класів

У Кривому Розі на Дніпропетровщині міська рада закрила 91 школу на карантин через грип і ГРВІ. Про це «Українським новинам» повідомили у прес-службі міськради. Як зазначили в управлінні освіти і науки Криворізької міськради, найбільша кількість хворих — серед школярів молодших класів. Всього в Кривому Розі 150 шкіл. Нагадаємо,



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Всього в Кривому Розі 150 шкіл

Найбільша кількість хворих у Кривому Розі - серед школярів молодших класів

У Кривому Розі на Дніпропетровщині міська рада закрила 91 школу на карантин через грип і ГРВІ.

Про це «Українським новинам» повідомили у прес-службі міськради.

Як зазначили в управлінні освіти і науки Криворізької міськради, найбільша кількість хворих — серед школярів молодших класів.

Всього в Кривому Розі 150 шкіл.

Нагадаємо, станом на 9 лютого у Києві на карантин закрили 75 шкіл.

Раніше медики розповіли, в яких регіонах найбільше хворіють грипом.

У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці також на тиждень продовжено карантин.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.

30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.

Школи і дошкільні установи Запоріжжя із 7 лютого закриваються на карантин.