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    Новини здоров'я

    У Кривому Розі через грип на карантин закрили 91 школу

    Найбільша кількість хворих у Кривому Розі - серед школярів молодших класів
    У Кривому Розі на Дніпропетровщині міська рада закрила 91 школу на карантин через грип і ГРВІ. Про це «Українським новинам» повідомили у прес-службі міськради. Як зазначили в управлінні освіти і науки Криворізької міськради, найбільша кількість хворих — серед школярів молодших класів. Всього в Кривому Розі 150 шкіл. Нагадаємо,
    • Сьогодні, 21:53
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    Всього в Кривому Розі 150 шкіл
    Всього в Кривому Розі 150 шкіл

    Найбільша кількість хворих у Кривому Розі - серед школярів молодших класів

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині міська рада закрила 91 школу на карантин через грип і ГРВІ.

    Про це «Українським новинам» повідомили у прес-службі міськради.

    Як зазначили в управлінні освіти і науки Криворізької міськради, найбільша кількість хворих — серед школярів молодших класів.

    Всього в Кривому Розі 150 шкіл.

    Нагадаємо, станом на 9 лютого у Києві на карантин закрили 75 шкіл.

    Раніше медики розповіли, в яких регіонах найбільше хворіють грипом.

    У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці також на тиждень продовжено карантин.

    Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.

    30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.

    Школи і дошкільні установи Запоріжжя із 7 лютого закриваються на карантин.

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