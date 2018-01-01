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    У Києві на карантин закрили 75 шкіл

    Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському, Оболонському та Святошинському районах
    Станом на 9 лютого, у Києві тимчасово припинили навчання у 75 школах та частково – ще у 59 школах. Загалом у столиці закриті понад дві тисячі класів. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook. «Наразі навчальний процес призупинено у 75 школах (2127 класів) повністю та у 59 школах
    • Вчора, 22:55
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    Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському, Оболонському та Святошинському районах

    Станом на 9 лютого, у Києві тимчасово припинили навчання у 75 школах та частково – ще у 59 школах. Загалом у столиці закриті понад дві тисячі класів.

    Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

    «Наразі навчальний процес призупинено у 75 школах (2127 класів) повністю та у 59 школах (386 класів) покласово. Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському, Оболонському та Святошинському районах», - відзначив Поворозник.

    Так, за даними столичної міської влади, закрита така кількість шкіл:

    • Голосіївський  район: 6 шкіл повністю, 10 – покласово; 
    • Дарницький район: 10 шкіл повністю, 7 – покласово; 
    • Деснянський район: 22 школи повністю, 4 – покласово; 
    • Дніпровський район: 8 шкіл покласово;
    • Оболонський район: 19 шкіл повністю, 3 – покласово;
    • Печерський район: 3 школи повністю, 1 – покласово;
    • Подільський район: 2 школи покласово;
    • Святошинський район: 6 шкіл повністю, 17 – покласово;
    • Солом’янський район: 9 шкіл повністю, 7 – покласово;

    Натомість у Шевченківському районі столиці жодну школу чи навчальний клас не закрили на карантин.

    У КМДА також нагадали, що загалом у столиці 429 комунальних шкіл, а це більше 270 тисяч учнів. За останніми даними, через хвороби на грип та ГРВІ у школах були відсутні 6,5 тисяч дітей.

    Нагадаємо, станом на 8 лютого у Києві було призупинено заняття у 57 школах (1606 класів), у яких рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%.

    Раніше медики розповіли, в яких регіонах найбільше хворіють грипом.

    6 лютого у Києві через грип було оголошено карантин у 20 школах. У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці також на тиждень продовжено карантин.

    Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.

    30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.

    Школи і дошкільні установи Запоріжжя із 7 лютого закриваються на карантин.

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