У Києві на карантин закрили 75 шкіл

Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському, Оболонському та Святошинському районах

Станом на 9 лютого, у Києві тимчасово припинили навчання у 75 школах та частково – ще у 59 школах. Загалом у столиці закриті понад дві тисячі класів. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook. «Наразі навчальний процес призупинено у 75 школах (2127 класів) повністю та у 59 школах



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Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському, Оболонському та Святошинському районах

Станом на 9 лютого, у Києві тимчасово припинили навчання у 75 школах та частково – ще у 59 школах. Загалом у столиці закриті понад дві тисячі класів.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

«Наразі навчальний процес призупинено у 75 школах (2127 класів) повністю та у 59 школах (386 класів) покласово. Найбільша кількість відсутніх школярів спостерігається у Деснянському, Оболонському та Святошинському районах», - відзначив Поворозник.

Так, за даними столичної міської влади, закрита така кількість шкіл:

Голосіївський район: 6 шкіл повністю, 10 – покласово;

Дарницький район: 10 шкіл повністю, 7 – покласово;

Деснянський район: 22 школи повністю, 4 – покласово;

Дніпровський район: 8 шкіл покласово;

Оболонський район: 19 шкіл повністю, 3 – покласово;

Печерський район: 3 школи повністю, 1 – покласово;

Подільський район: 2 школи покласово;

Святошинський район: 6 шкіл повністю, 17 – покласово;

Солом’янський район: 9 шкіл повністю, 7 – покласово;

Натомість у Шевченківському районі столиці жодну школу чи навчальний клас не закрили на карантин.

У КМДА також нагадали, що загалом у столиці 429 комунальних шкіл, а це більше 270 тисяч учнів. За останніми даними, через хвороби на грип та ГРВІ у школах були відсутні 6,5 тисяч дітей.

Нагадаємо, станом на 8 лютого у Києві було призупинено заняття у 57 школах (1606 класів), у яких рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив 20%.

Раніше медики розповіли, в яких регіонах найбільше хворіють грипом.

6 лютого у Києві через грип було оголошено карантин у 20 школах. У зв'язку з високим рівнем захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в школах і позашкільних навчальних закладах Вінниці також на тиждень продовжено карантин.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що у школах Житомира оголосили карантин через захворювання на грип і ГРВІ.

30 січня усі школи Вінниці закрили на карантин.

Школи і дошкільні установи Запоріжжя із 7 лютого закриваються на карантин.