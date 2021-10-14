У Львові помер відомий лікар-інфекціоніст

майже тридцять років пропрацював у медицині

Віктор Періг майже тридцять років пропрацював у медицині

Періг першим у Львові у складі вакцинальної бригади розпочав щеплення проти коронавірусу медиків міста

Пішов з життя відомий львівський інфекціоніст Віктор Періг. Про смерть медика повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

Віктор Періг помер у четвер, 14 жовтня. Причина смерті наразі не відома.

«Саме він першим в складі вакцинальної бригади розпочав щеплення проти коронавірусу медичних працівників Львова. Завжди був щирим, небайдужим, усміхненим, добрим. Лікував, допомагав, любив життя», – повідомила у Facebook Наталія Тімко-Іванченко.

Віктор Періг закінчив Харківський державний медичний університет. Був членом першої мобільної бригади Львова, яка щеплювала від коронавірусу. Працював завідувачем кабінету інфекційних захворювань Другої міської поліклініки Львова.

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Також нагадаємо, що напередодні померла одна з найвидатніших українських оперних співачок Бела Руденко. За словами головного режисера Національного академічного театру опери та балету Анатолія Солов'яненка, Бела Руденко належала до когорти найвидатніших українських оперних співачок з лірико-колоратурного сопрано. Саме тому більш як 50 років тому радянська влада запросила її працювати до Москви.

До слова, 13 жовтня також помер перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Він очолював будівництво та експлуатацію станції аж до аварії у квітні 1986 року. 29 липня 1988 року його засудили на 10 років позбавлення волі, проте через п'ять років достроково звільнили.