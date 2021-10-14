Стало відомо, чому госпіталізували президента Чехії

Хвороба президента впливає на мозок

Президент Чехії Мілош Земан страждає печінковою енцефалопатією. Його помістили в Центральний військовий госпіталь у Празі. Про це пише Denik N.

Портал поінформував про поставлений главі держави діагноз із посиланням на три поінформовані джерела з оточення президента, державної адміністрації та медичної сфери.

Ця хвороба чинить негативний вплив на діяльність головного мозку, тому, згідно з інформацією виданням, принципово обмежує Земана у виконанні обов'язків глави держави.

Тим часом Празький град і Центральний військовий госпіталь в Празі не повідомляють про діагноз Земана. Гастроентеролог Мирослав Заворал, лікуючий лікар президента і директор госпіталю, сказав журналістам, що на це не отримано згоду пацієнта.

Раніше стан Мілоша Земана стабілізувався, однак йому доведеться перебувати в лікарні протягом декількох тижнів.

Повідомлялося, що президент Чехії Мілош Земан перебуває у відділенні анестезіології та реанімації Центрального військового госпіталю (ЦВГ) у Празі для пацієнтів, у яких неминуча відмова основних життєвих функцій.

Земана госпіталізували 10 жовтня, в неділю. Причина госпіталізації невідома. Директор ЦВГ і лікар президента професор Мирослав Заворал відмовився розкривати діагноз пацієнта.

Варто також вказати, що Земан відомий своєю проросійською риторикою та різкими заявами щодо України.

Так, Мілош Земан закликав уряд Чехії офіційно засудити «звеличення воєнних злочинців» в Україні, в його адміністрації назвали позицію МЗС країни з цього приводу ганебною.

Також президент Чехії вважає, що потрібно змінити Конституцію України.