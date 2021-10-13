Помер перший директор Чорнобильської АЕС Брюханов

Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов

Після аварії на ЧАЕС Віктора Брюханова засудили на 10 років позбавлення волі, проте через п’ять років достроково звільнили

У середу, 13 жовтня, на 85-му році пішов із життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Про це ЧАЕС повідомила у Facebook.

«Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Колектив та адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним та близьким померлого», –йдеться в повідомленні.

Довідка: у 1970 році створили дирекцію Чорнобильської АЕС на чолі з Віктором Брюхановим. Він очолював будівництво та експлуатацію станції аж до аварії у квітні 1986 року. 29 липня 1988 року його засудили на 10 років позбавлення волі, проте через п'ять років достроково звільнили.