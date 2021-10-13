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    Помер перший директор Чорнобильської АЕС Брюханов

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    Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов&nbsp; - Помер перший директор Чорнобильської АЕС Брюханов
    Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов 
    фото з відкритих джерел

    Після аварії на ЧАЕС Віктора Брюханова засудили на 10 років позбавлення волі, проте через п’ять років достроково звільнили

    У середу, 13 жовтня, на 85-му році пішов із життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Про це ЧАЕС повідомила у Facebook.

    «Сьогодні на 85-му році пішов з життя перший директор Чорнобильської АЕС Віктор Брюханов. Колектив та адміністрація підприємства висловлюють своє глибоке співчуття рідним та близьким померлого», –йдеться в повідомленні.

    Довідка: у 1970 році створили дирекцію Чорнобильської АЕС на чолі з Віктором Брюхановим. Він очолював будівництво та експлуатацію станції аж до аварії у квітні 1986 року. 29 липня 1988 року його засудили на 10 років позбавлення волі, проте через п'ять років достроково звільнили.

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    Теги: ЧАЕС Чорнобильська зона смерть АЕС
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    Помер перший директор Чорнобильської АЕС Брюханов