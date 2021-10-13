Смерть українки в польському хостелі: прокурор назвав справу заплутаною

11 жовтня у місті Стараховіце на південному сході Польщі в хостелі виявили мертвою 51-річну громадянку України

Наразі правоохоронці очікують на результати розтину тіла померлої і тоді визначатимуть, як діяти далі.

Польські правоохоронці розслідують смерть 51-річної громадянки України у хостелі міста Стараховіце, розглядаючи кілька версій. Про це повідомив заступник районного прокурора прокуратури у м. Стараховіце Кшиштоф Груднєвський, пише «Укрінформ».

Прокурор назвав робочими версіями слідства смерть із природних причин, побиття, що спричинило смерть, а також цілеспрямоване вбивство.

Водночас останні версії чиновник назвав малоймовірними, оскільки на тілі померлої немає слідів насильницької смерті.

«Ми розглядаємо різні версії. Зараз ми ще не знаємо, чи до смерті причетні інші особи, оскільки така ймовірність усе ще є», – сказав Груднєвський.

За словами прокурора, наразі правоохоронці очікують на результати розтину тіла померлої і тоді визначатимуть, як діяти далі.

Чиновник додав, що вважає справу «заплутаною», оскільки немає свідків, які розповіли б, де жінка працювала і що робила напередодні смерті, а тому доведеться опитати велику кількість людей.

«Ми перевіряємо, де працювала жінка. Одні стверджують, що вона донедавна працювала, інші кажуть, що вона взагалі ніде не працювала. Відомо лише, що вона оплатила проживання в хостелі до кінця місяця», – сказав Груднєвський.

Прокуратура наразі встановлює контакт з родиною померлої та вирішуватиме, коли і як тіло передадуть для перевезення в Україну. За словами прокурора, до кінця тижня має бути підготовлено повну документацію щодо причин смерті жінки.

Нагадаємо, 11 жовтня у місті Стараховіце на південному сході Польщі в хостелі виявили мертвою 51-річну громадянку України.

Раніше у Вроцлаві після затримання поліцією, перевезення до витверезника і побиття 30 липня помер 25-річний Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. За даними відеомоніторингу, який дослідило видання Gazeta Wyborcza, польські поліцейські застосували до чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, що і стало причиною його смерті.

Під час візиту до Польщі 9 вересня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що винні у смерті українця мають бути притягнуті до відповідальності.

Українські та польські активісти вже декілька разів пікетували управління поліції Нижньосілезького воєводства у Вроцлаві, вимагаючи справедливості, захисту і чесного розслідування справи щодо смерті Никифоренка.

Дмитра Никифоренка поховали в Україні в середині серпня.